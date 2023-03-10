Монахов Украинской православной церкви Московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей Украинской православной церкви Московского патриархата ( ) покинуть территорию и здания лавры до 29 марта.

Об этом сообщается в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Рудника, которое опубликовали на сайте лавры.

В документе отмечается, что с 2013 года между администрацией заповедника и мужским монастырем УПЦ (МП) Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой был заключен договор о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом. Как отмечает издание «Страна», речь идет о так называемой Нижней лавре.

Теперь этот договор решили разорвать, поскольку специальная комиссия установила, что монастырь нарушал условия использования государственного имущества.

В своем предупреждении Рудник ссылается на указ президента Украины Владимира Зеленского, который в декабре 2022 года ввел в действие решение СНБО «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций» в стране. Этот документ среди прочего подразумевает введение персональных санкциях против представителей религиозных организаций, связанных с Россией.

Комментируя предупреждение, представитель УПЦ (МП) заявил, что церковь не может выселиться из монастыря, «поскольку для этого нет никаких юридических обоснований».

Власти Украины подозревают УПЦ (МП) в связях с Россией. В ноябре 2022 года СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что при обысках нашли пророссийскую литературу. После этого следственные мероприятия также прошли в других храмах УПЦ (МП) в регионах Украины.

В январе из пользования УПЦ (МП) забрали Трапезную церковь и Успенский собор, который является главным храмом Киево-Печерской лавры.