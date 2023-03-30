Бывший главный редактор «Политики сегодня» Ксения Парфенова уехала в Испанию. Это издание входит в медиа-группу Евгения Пригожина, находящуюся под санкциями

Ксения Парфенова, возглавлявшая редакцию издания «Политика сегодня», входящего в медиагруппу «Патриот» основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, уехала в Испанию, пишет «Ротонда».

Парфенова заняла пост главного редактора «Политики сегодня» осенью 2022 года (как отмечает «Ротонда», после того, как, по данным источников, предыдущий главный редактор срочно уехал в Казахстан на фоне объявленной мобилизации).

В середине февраля 2023 года, рассказывала Парфенова в соцсетях, она подала документы на испанский студенческий шенген, представив справку с места работы. После того, как 25 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении группы «Патриот», писала Парфенова, она была уверена, что не получит визу. «Но 1 марта меня пригласили за паспортом. Невероятно, но дали!» — сообщала она.

В марте 2023 года Парфенова написала заявление об увольнении, но, как обращает внимание «Ротонда», до сих пор упоминается на сайте «Патриота» как член координационного совета медиагруппы.

Парфенова работала в структурах, связанных с Пригожиным с 2014 года, в том числе на «фабрике троллей» в Ольгино. Заняв пост главного редактора «Политики сегодня», Парфенова, по словам источника издания, была «не в восторге» от работы но, как и все коллеги, «оправдывала себя тем, что везде так и вся журналистика такая».

Возвращаться в Россию Парфенова, судя по постам в ее соцсетях, пока не планирует. Отвечать на вопросы журналистов «Ротонды» она отказалась, сообщив, что «хотела бы поставить на паузу любые взаимоотношения со СМИ».

Включение компаний в санкционные списки напрямую не влечет за собой отказ в визах их сотрудникам (если только в отношении них не введены персональные санкции). Однако при рассмотрении заявления на визу этот факт, как и другая информация о запрашивающем разрешение на въезд в страну, могут быть приняты во внимание и повлиять на решение.

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