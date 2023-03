Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал всех граждан США, находящихся в России, покинуть эту страну. По его словам, рекомендация относится в том числе к журналистам, сообщает CNN.

«Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России — будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки — вам нужно уехать сейчас же. Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать», — сказал Кирби.

Днем ранее с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметившая, что «в России небезопасно для американцев».

Власти США вновь рекомендовали американцам покинуть Россию после того, как ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданина США, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Российская спецслужба заявила, что журналист якобы «занимался шпионажем» и собирал секретные сведения об одном из оборонных предприятий. Представителей США пока не допустили до Гершковича, которого арестовали по ходатайству ФСБ.

С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, а также ведущие американские медиа Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico и более 30 руководителей медиа из разных стран.

