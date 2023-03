Президент США призвал отпустить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Президент США Джо Байден впервые публично отреагировал на арест в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже.

«Отпустите его», — сказал Байден, отвечая на вопрос, заданный журналистом CNN.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала редакционную статью, в которой призвала администрацию Байдена добиваться освобождения Гершковича, а также рассмотреть возможность «дипломатической и политической эскалации» с Россией, включая высылку посла РФ в США и всех работающих в Соединенных Штатах российских журналистов.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле добавили, что Гершковича «взяли с поличным». 30 марта Лефортовский суд санкционировал арест журналиста по обвинению в шпионаже. По статье 276 УК Гершковичу может грозить от десяти до 20 лет лишения свободы.

Гершкович, как выяснила «Медуза», в рамках подготовки материала посещал Екатеринбург и Нижний Тагил (там находится Уралвагонзавод). По словам пиарщика Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, Гершкович приезжал в город, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российской «спецоперации» в Украине.

Гершкович работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Он аккредитован при МИД РФ. Гершкович ранее работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.

