The Wall Street Journal призвала выслать посла РФ и всех российских журналистов из США

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала редакционную статью, посвященную задержанию своего репортера Эвана Гершковича в Екатеринбурге. ФСБ обвинила американского журналиста в шпионаже.

Редакция призвала администрацию Джо Байдена добиваться освобождения журналиста, а также рассмотреть возможность «дипломатической и политической эскалации» с Россией.

«Высылка посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, будет минимумом, которого можно ожидать. Первая обязанность правительства США — защищать своих граждан, и сейчас слишком многие правительства считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев», — говорится в материале.

По мнению журналистов WSJ, арест Гершковича «усиливает привычку Кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что Россия отделяется от сообщества цивилизованных наций».

«Президент Владимир Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность Эвана Гершковича», — заявляет редакция The Wall Street Journal.

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