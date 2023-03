Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico потребовали, чтобы Россия освободила журналиста Эвана Гершковича

Ведущие американские издания выпустили заявление по поводу задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

«Мы глубоко обеспокоены задержанием в России Эвана Гершковича, уважаемого репортера The Wall Street Journal, чье освещение событий в России было честным и точным в то время, когда миру нужна надежная информация. Задержание Эвана направлено на то, чтобы оказать давление на независимую журналистику и лишить общественность важных новостей. Мы призываем к немедленному освобождению Эвана», — сказано в заявлении.

Обращение подписали Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico.

Президент США Джо Байден ранее также призвал отпустить Эвана Гершковича.

также выпустил заявление с требованием освободить Гершковича. Обращение подписали десятки журналистов из разных изданий.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта по делу о шпионаже, сообщила ФСБ России. По версии следствия, корреспондент WSJ якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле говорили, что Гершковича задержали «с поличным». 30 марта его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, который общался с Гершковичем, говорил, что журналист приезжал в город, чтобы подготовить материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российскому вторжению в Украину. Как выяснила «Медуза», Гершкович также ездил в Нижний Тагил, где находится Уралвагонзавод.

«Медуза» начинает сбор писем журналисту Эвану Гершковичу Российские власти утверждают, что корреспондент The Wall Street Journal «занимался шпионажем». Его посадили в СИЗО

