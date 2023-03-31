Война Четыреста первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО. Это была последняя страна альянса, согласие которой нужно было получить.
- Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Служить отправятся 147 тысяч человек — это на 27 тысяч больше, чем призвали прошлой осенью.
- Суд в Киеве отказался издать запрет на выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска о законности выселения.
- Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован в Москве по делу о шпионаже.
В свою очередь Генштаб ВСУ и Воздушные силы Украины сообщают, что всего вечером 30 марта и в ночь на 31 марта территории страны атаковали 10 беспилотников «Шахед-136/131». 9 из них были сбиты.
Предполагается, что 10-й беспилотник, который сбить не удалось упал в Харьковской области.
Воздушные силы Украины утверждают, что дроны были запущены с северного направления из Брянской области.
Российские войска обстреляли Харьков. Затем город атаковали беспилотники
Войска РФ поздно вечером 30 марта нанесли удар по Харькову, сообщил глава области Олег Синегубов. Всего, по его словам, по городу было выпущено 9 ракет, предварительно из ЗРК С-300. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе, добавил он.
В результате ракетной атаки в Харькове повреждены объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Три человека получили легкие ранения.
В ночь на 31 марта российские военные атаковали объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе области беспилотниками «Шахед». Ранения получили два мирных жителя.
Новости последних часов:
- Вторую волну мобилизации в России проводить не планируется, утверждают в Генштабе ВС РФ. «Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — заявил представитель Генштаба Владимир Цимлянский.
- Российский Генштаб сообщил, что начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде.
- Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО. Это была последняя страна альянса, согласие которой нужно было получить.
- Миграционная служба Аргентины начала «массово» отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство, утверждают в консульском отделе посольства России. По словам представителя дипмиссии, речь идет о нескольких десятках случаев.
- Япония запретит экспорт в Россию компоненты для авиации и космической отрасли, изделия из стали и алюминия, оптоволокно, фотооборудование, игрушки, пазлы и снегоходы.
- Мать Маши Москалевой заявила, что хочет забрать дочь из приюта. Последний раз они виделись несколько лет назад.
Здравствуйте. Начинается 401-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.