Война Четыреста первый день. Онлайн «Медузы»

В свою очередь Генштаб ВСУ и Воздушные силы Украины сообщают, что всего вечером 30 марта и в ночь на 31 марта территории страны атаковали 10 беспилотников «Шахед-136/131». 9 из них были сбиты.

Предполагается, что 10-й беспилотник, который сбить не удалось упал в Харьковской области.

Воздушные силы Украины утверждают, что дроны были запущены с северного направления из Брянской области.