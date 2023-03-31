ЦБ РФ продлил до сентября ограничения на перевод валюты за рубеж

Банк России продлил на полгода, до 30 сентября 2023 года, ограничения на переводы валюты за рубеж.

Ограничения ЦБ РФ предполагают, что граждане РФ и физлица из «дружественных стран» могут за месяц перевести на счет в зарубежном банке не более одного миллиона долларов, а через системы денежных переводов — не более десяти тысяч долларов в месяц.

Физлица — нерезиденты, работающие в России, вне зависимости от гражданства, могут перевести за рубеж сумму в размере заработной платы.

Также сохранен запрет на перевод средств за границу для физлиц — нерезидентов из «недружественных стран», не работающих в России, а также для юрлиц из таких стран. К «недружественным» власти России относят все страны Евросоюза, США и другие страны Запада.

После полномасштабного российского вторжения в Украину ЦБ РФ ввел различные валютные ограничения, в том числе на снятие средств с валютных вкладов. В марте 2023 года глава Банка России Эльвира Набиулина сообщила, что «в будущем, так как принципиальных внешних изменений мы не ждем, эти ограничения будут сохраняться».

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