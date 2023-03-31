В России расследуется первое уголовное дело о «нарушении правил несения боевого дежурства» (статья 340 УК), сообщает «Коммерсант».

По данным издания, дело в отношении российского офицера (его имя не разглашается) возбудили еще весной 2022 года из-за ракетного удара ВСУ по Белгородской области. В результате атаки, говорится в постановлении суда, погибли семеро военнослужащих и еще 43 человека получили ранения. Также были уничтожены и повреждены 45 единиц техники на общую сумму в 89 миллионов рублей.

Единственный фигурант дела — офицер, находившийся во время атаки на боевом дежурстве — «допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны, при этом имея все возможности для предотвращения удара ВСУ», пишет «Коммерсант».

Согласно источникам газеты, следствие считает, что офицер не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения, поэтому его также обвинили по статье о превышении должностных полномочий. Обе статьи, которые вменяют военному, предусматривают до десяти лет лишения свободы каждая.

Обвиняемый, по данным суда, находится под стражей по крайней мере с мая 2022 года. В декабре его этапировали в Санкт-Петербург. 27 марта суд в очередной раз продлил арест военнослужащему. По данным газеты, офицер своей вины не признает и регулярно оспаривает меру пресечения.

21 марта Верховный суд РФ представил проект постановления, в котором содержались рекомендации для судов об особенностях квалификации преступлений против военной службы. Наибольшее внимание СМИ привлек пункт, согласно которому российские военные должны «оказывать решительное сопротивление противнику» в случае риска пленения, иначе сдача в плен будет считать добровольной. Это, в свою очередь, является уголовным преступлением, предусматривающим до десяти лет лишения свободы.

«Коммерсант» пишет, что в проекте постановления также фигурирует статья о нарушении правил несения боевого дежурства. По версии суда, нарушения, из-за которых не было обнаружено и отражено внезапное нападение на РФ, могут выражаться в самовольном оставлении боевого поста; передаче обязанностей другому лицу без разрешения командира; проведении работ, которые привели к снижению боеспособности оружия или военной техники; употреблении во время дежурства алкоголя или наркотиков; допуске на пост посторонних лиц; нарушении правил пользования специальной аппаратурой; повреждении военной техники и средств связи; невыполнении команд; прекращении наблюдения за появившейся целью, несвоевременном оповещении и непринятии мер к ее поражению.

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