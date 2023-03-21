Верховный суд РФ дал разъяснения по преступлениям против военной службы И объяснил, что военнослужащему грозит срок, если он сдался в плен без «решительного сопротивления противнику»

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Верховный суд РФ разработал проект постановления «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы», основываясь на судебной практике 2010-2022 годов. Документ представили на заседании пленума Верховного суда РФ 21 марта.

В проекте постановления суд разъяснил особенности квалификации преступлений против военной службы. Пока что проект не опубликован, выдержки из него представили ТАСС и РАПСИ. Ожидается, что в итоговый документ внесут изменения.

Самовольное оставление части или места службы (статья 337 Уголовного кодекса РФ)

Из проекта постановления Верховного суда следует, что «вводится ответственность за покушение на самовольное оставление части и дезертирство», заявил глава «Агоры» Павел Чиков.

В постановлении сказано, что российские суды при квалификации тяжести ответственности по статье 337 УК РФ должны учитывать срок, в течение которого военный собирался находиться в «самоволке». Ему будет грозить ответственность за покушение на оставление части, «даже если он был задержан ранее истечения этого срока отсутствия», цитирует ТАСС постановление.

«При этом фактическая продолжительность самовольного отсутствия для квалификации его действий значения не имеет и может быть меньше установленной в соответствующих частях указанной статьи, например, для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составлять менее двух суток», — сказано в документе.

Павел Чиков пояснил, что теперь уголовное дело по этой статье могут возбудить «и в случаях, если военнослужащего нет в части менее двух суток». «По общему правилу, к ответственности по статье 337 УК РФ привлекают в случае отсутствия в части или на месте службы свыше двух суток», — сказал глава «Агоры».

Согласно поправкам, внесенным в 2022 году, максимальное наказание за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, составляет до десяти лет лишения свободы.

Дезертирство (статья 338 Уголовного кодекса РФ)

В проекте постановления сказано, что в отличие от самовольного оставления части, когда военнослужащий временно уклонился от службы, ответственность за дезертирство наступает, если человек намерен вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы.

В документе отмечается, что дезертирство как преступление считается оконченным с момента достижения предельного возраста пребывания на военной службе или окончания периода мобилизации для мобилизованных. Как подчеркнул Чиков, военных смогут привлечь к ответственности за дезертирство в течение 15 лет после достижения предельного возраста пребывания в запасе (так, для рядовых предельный возраст составляет 50 лет).

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть или дезертировали, могут быть освобождены от уголовной ответственности «вследствие стечения тяжелых обстоятельств», говорится в тексте документа. В случае с дезертирством к таким обстоятельствам Верховный суд РФ отнес тяжелое состояние здоровья близкого родственника, к которому должен срочно приехать военный, или неуставные действия, угрожающие здоровью или жизни военного.

За дезертирство, совершенное в период мобилизации или военного положения, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Добровольная сдача в плен (статья 352.1 Уголовного кодекса РФ)

Верховный суд разъяснил, что российские суды при рассмотрении дел о сдаче в плен должны учитывать положения Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ. Он предполагает, что военнослужащий в ходе боевых действий, даже в полном окружении, «должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг», говорится в проекте постановления.

Такая трактовка, как указывает Павел Чиков, подразумевает, что в отношении любого военнослужащего, попавшего в плен, «как минимум будет проведена процессуальная проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ».

Военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он выполнил все следующие условия принял меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

За добровольную сдачу в плен предусмотрено от трех до десяти лет лишения свободы.

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