Зеленский приехал в Бучу в годовщину освобождения. Он вручил Буче знак отличия «Город-герой»

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы посетил Бучу в Киевской области, чтобы почтить память жителей города, убитых во время российской оккупации. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Церемония прошла возле церкви Андрея Первозванного, где нашли массовые захоронения убитых жителей Бучи. Участники установили лампадки к памятному кресту возле братской могилы. На церемонии прозвучали имена 77 убитых мирных жителей, чьи личности удалось установить, а также 11 военнослужащих, погибших в боях за Бучу.

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский также вручил Буче знак отличия «Город-герой». Почетную награду из рук президента получил глава Бучи Анатолий Федорук. Знак отличия «Город-герой» утвердили в Украине несколько дней назад, 21 марта.

Ранее сообщалось, что лидеры Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы прибыли 31 марта в Киев, чтобы принять участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

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