«Никогда не простим. Накажем всех виновных» Заявление Владимира Зеленского к годовщине Бучи

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео к годовщине освобождения Бучи — города, ставшего символом военных преступлений российской армии в Украине.

Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — дети. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных.

В другом ролике показан фрагмент пресс-конференции Зеленского, в котором президента Украины спрашивают о самом страшном дне в его жизни. Он говорит, что это был день, когда мир увидел убийства в Буче. Далее следуют кадры о посещении освобожденного города мировыми лидерами.

«Когда деоккупировали Бучу, мы увидели, что дьявол не где-то там — он на земле. Страшная правда о том, что происходило на временно оккупированных территориях, открылась миру. Мы никогда не забудем жертв этой войны и обязательно привлечем к ответственности всех российских убийц», — так подписано видео.

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Фото на обложке: Peter Nicholls / PA Images / Scanpix / LETA