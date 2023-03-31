Все конфликты последних десятилетий начинались со стремления Запада подчинить себе весь мир. Во всех бывших советских республиках были заложены идеологические бомбы. И сейчас они детонируют. Сначала страну накрывает мягкая сила, а потом топчет сапог иностранного наемника. Разве народу Украины не нужен мир? Но никому не интересно мнение этого самого народа, вот вам и вся «незалежнасць».

На горизонте замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Что делать? Переговоры без предварительных условий. Перемирие без права перегруппировки войск. Но если Запад опять обманет — Россия обязана использовать все — и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран. Контрнаступление ВСУ — это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс.

В 1990-х мы согласились вывезти ядерное оружие под гарантии — никакого давления, никаких санкций. Все нарушено. Я не пытаюсь никого запугивать, я хочу обезопасить государство. Если надо, в Беларуси будет и стратегическое ядерное оружие. Не мы закрываем двери в отношениях с западными соседями, не мы бряцаем оружием у границ.

Разворот на восток — реальность, продиктованная духом времени. показал, кто есть кто. Мы на зуб попробовали их демократию и права человека и поняли — жить спокойно нам не дадут. Мои дети президентами не будут. За границей многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было, поэтому я делаю наоборот. Это мой принцип. Но это не значит, что я буду держаться за должность.

Лукашенко предложил объявить перемирие в Украине Meduza

Это приблизительный пересказ заявлений Александра Лукашенко, сделанных в ходе послания парламенту Беларуси. Полностью выступление можно посмотреть тут.

Фото на обложке: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA