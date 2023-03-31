«365 дней, как это снова свободный украинский город» Владимир Зеленский приехал в Бучу. Там прошла церемония памяти погибших во время российской оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное годовщине освобождения Бучи. «Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — дети. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных», — заявил президент Украины.

В другом видео был опубликован фрагмент пресс-конференции, во время которой Зеленского спрашивают о самом страшном дне в жизни — и он отвечает, что это день, когда мир увидел свидетельства преступлений в Буче.

Зеленский посетил Бучу вместе с главами еще четырех государств. В Украину приехали президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Владимир Зеленский провел с ними двусторонние встречи в Киеве, после чего они отправились в Бучу. Информация о проведении этих встреч не была публичной, визиты глав иностранных государств заранее не анонсировались.

В Буче почтили память погибших во время оккупации. Участники церемонии посетили церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, на территории которой были найдены массовые захоронения убитых местных жителей, и поставили лампадки к памятному кресту возле братской могилы. На церемонии прозвучали имена 77 убитых мирных жителей, чьи личности удалось установить, а также 11 военнослужащих, погибших в боях за Бучу.

«Это нельзя простить. Именно поэтому мы вместе с вами в эту трудную минуту и чувствуем свой долг помочь вам в борьбе за свободу. Наш долг также поддержать вас в поисках правосудия. Не может быть наказания агрессии, только наказание тем, кто совершил преступления», — заявил, в частности, премьер-министр Словении. Президент Молдовы Майя Санду отметила необходимость совместной работы всех демократических государств для расследования преступлений и наказания виновных.

Зеленский передал Буче знак отличия «Город-герой». Награду получил глава города Анатолий Федорук. Этот знак отличия был утвержден президентом Украины десять дней назад. Звание города-героя Буча получила еще в марте 2022 года.

Буча находилась в оккупации с первых дней войны. Боевые столкновения в городе начались 25 февраля 2022 года, на второй день после российского вторжения, а полностью контроль над ним российские войска установили в начале марта. Россияне покинули Бучу 31 марта в рамках масштабного отступления с севера Украины, которое Москва подавала как «жест доброй воли».

После российского отступления на улицах города нашли тела убитых мирных жителей, затем там были обнаружены массовые захоронения. После Бучи переговоры между Россией и Украиной, начавшиеся вскоре после вторжения, больше не проводились. Буча стала символом военных преступлений, совершенных российской армией в Украине.

Фото на обложке: Andrii Nesterenko / EPA / Scanpix / LETA