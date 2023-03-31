ТАСС: полиция проверяет Семена Слепакова на «дискредитацию» армии

Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и комика Семена Слепакова по статье о «дискредитации» российской армии из-за его песни «Колыбельная» о погибшем российском солдате. Об этом сообщают ТАСС и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники.

По словам источника, Слепакову грозит либо штраф, либо административный арест.

ТАСС не уточняет, идет ли речь об административной или уголовной статье, но статья 20.3.3. КоАП о «дискредитации» армии не предполагает арест.

Shot и ТАСС пишут, что проверить Слепакова просил активист и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный своими доносами на независимые СМИ.

В конце января Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить Семена Слепакова на предмет «дискредитации» армии (статье 280.3 УК РФ) из-за пенси «Колыбельная». Фонд также обратился в Минюст РФ с просьбой внести Слепакова в реестр «иностранных агентов».

В октябре СМИ сообщали, что Слепаков находится не в России.