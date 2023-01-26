Против Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации армии РФ
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Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Семена Слепакова на предмет «дискредитации» российской армии из-за его песни «Колыбельная» о погибшем российском солдате.
«Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ („Публичная дискредитация ВС РФ“)», — рассказал ТАСС директор фонда Александр Карабанов.
Ранее этот фонд обратился в Минюст с просьбой внести Слепакова в реестр «иностранных агентов». Его песня, заявили тогда в фонде, «дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».
Слепаков, пишет «Коммерсант», находится за пределами России.
Фонд защиты исторического наследия ранее просил проверить творчество певицы Клавы Коки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий за выступление «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке», а также обращался в Госдуму с предложением о конфискации в пользу государства имущества у граждан, внесенных в реестр «иностранных агентов».