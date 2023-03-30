Война Четырехсотый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Алексея Москалева, осужденного в России по статье о «дискредитации» армии, задержали в Минске.
- В Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, писавший о ЧВК Вагнера.
В Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, писавший о ЧВК Вагнера
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки ВС РФ нанесли 25 авиационных и 5 ракетных ударов, совершили 34 обстрела из систем залпового огня.
- Из-за авиаудара по Бериславу Херсонской области и Дружковке Донецкой области ранены мирные люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
- Российские силы наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили более 60 атак. Ключевые бои идут в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке. На Запорожском и Херсонском направлениях российские силы обороняются и наносят удары.
- На Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали возле Орехово-Васильевки, на Лиманском — возле Стельмаховки и Выемки, на Авдеевском и Марьинском — возле населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка.
- На Бахмутском направлении российские силы продолжает штурм Бахмута, украинские военные отбили 28 атак.
- ВСУ за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники ВС РФ, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага. ПВО ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24М.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Алексея Москалева, осужденного в России по статье о «дискредитации» армии, задержали в Минске
Об этом сообщил источник SOTA. Адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым после побега, сообщил, что сейчас у него нет с ним связи, телефон Москалева не отвечает, подтвердить задержание он не может, но «по косвенным данным все так и есть».
Официально власти России или Беларуси это не подтверждали.
Алексея Москалева приговорили в России к двум годам колонии общего режима за комментарии в «Одноклассниках». В день вынесения приговора стало известно, что он бежал из-под домашнего ареста.
Здравствуйте. Начинается 400-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этом онлайне мы будем рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.