Война Четырехсотый день. Онлайн «Медузы»

Алексея Москалева, осужденного в России по статье о «дискредитации» армии, задержали в Минске

Об этом сообщил источник SOTA. Адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым после побега, сообщил, что сейчас у него нет с ним связи, телефон Москалева не отвечает, подтвердить задержание он не может, но «по косвенным данным все так и есть».

Официально власти России или Беларуси это не подтверждали.

Алексея Москалева приговорили в России к двум годам колонии общего режима за комментарии в «Одноклассниках». В день вынесения приговора стало известно, что он бежал из-под домашнего ареста.