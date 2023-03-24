МВД объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск политолога Аббаса Галлямова. На соответствующую информацию в розыскной базе МВД обратила внимание «Медиазона».

По какому уголовному делу разыскивают Галлямова, не уточняется.

В комментарии телеграм-каналу «Можем объяснить» политолог предположил, что его уголовное дело связано с «дискредитацией» армии. «Возможно, выдернули какую-то фразу из моего интервью, — сказал он. — Отношусь к этому решению не без удовольствия. Как политтехнолог я понимаю, что это хорошая реклама».

10 февраля Минюст РФ объявил Галлямова «иностранным агентом». Ему вменяли «распространение материалов „иноагентов“ и антивоенные высказывания».

В 2000-е годы Аббас Галлямов работал в администрации президента, правительстве РФ, администрации Башкортостана, был в группе спичрайтеров Владимира Путина. В настоящее время проживает за границей.