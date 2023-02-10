Минюст РФ включил в реестр «иноагентов» Земфиру

Министерство юстиции РФ объявило певицу Земфиру «иностранным агентом». Как заявил Минюст, певица «открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников».

Помимо Земфиры в обновленный реестр вошли:

Политик Дмитрий Гудков — «за призывы к поставкам оружия Украине и введению санкций против России»;

Политолог Аббас Галлямов — за распространение материалов «иноагентов», а также антивоенные высказывания;

Активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева — за распространение материалов «иноагентов» и «пропаганду» ЛБГТ;

Журналист Сергей Асланян — за антивоенные высказывания и распространение «недостоверной информации о деятельности органов власти РФ»;

Математик и аналитик Сергей Шпилькин — за получение поддержки от иностранных источников, распространение «недостоверной информации о деятельности органов власти», а также «попытку дискредитации избирательной системы РФ»;

Активистка Александра Казанцева — за «пропаганду» ЛГБТ;

Глава фонда «Насилию.нет» Анна Ривина — за распространение «недостоверной информации о деятельности органов власти РФ» и негативной информации о Минобороны РФ, а также антивоенные высказывания (отдельно Минюст отметил, что Ривина руководит фондом, включенным в реестр «иноагентов»).

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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