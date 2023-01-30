На «АвтоВАЗе» возник дефицит краски. Автомобили Lada можно заказать только в трех цветах

«АвтоВАЗ», крупнейший производитель легковых автомобилей в России, столкнулся со временной нехваткой лакокрасочных материалов, сообщил «Ведомостям» представитель автоконцерна.

По словам дилеров Lada, в настоящее время автомобили можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Машины других цветов будут доступны «не ранее марта». Еще один источник издания на рынке сказал, что ограниченная цветовая гамма сохранится как минимум до конца первого квартала 2023 года, на апрель и далее, по его словам, производитель Lada пока информации не дает.

«Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок. „АвтоВАЗ“ благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. Мы рассчитываем решить этот вопрос в ближайшие недели», — сказал представитель автоконцерна.

До начала российского вторжения в Украину основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании и одно совместное предприятие с российской компанией, пишут «Ведомости». После начала войны поставки лакокрасочных материалов и компонентов для их производства ограничены из-за санкций, российские предприятия обеспечить потребность автопрома в краске в данный момент не могут.

На фоне ухода иностранных производителей из России Lada стала безоговорочным лидером авторынка в 2022 году, отмечает издание. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за года «АвтоВАЗ» продал 188 645 машин, что на 46% меньше, чем в 2021 году. Доля рынка составила 27,4%.

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