Планы Армении присоединиться к Международного уголовного суда (МУС) являются абсолютно неприемлемыми. Об этом сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных „ордеров“ МУС в отношении российского руководства», — сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что Ереван предупрежден «о крайне негативных» последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения к Римскому статуту.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на территории Украины. Если Ереван ратифицирует Римский статут, то, в соответствии с документом, власти страны будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению.

Конституционный суд Армении 24 марта опубликовал решение о том, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. Теперь правительство Армении может внести Римский статут на ратификацию в парламент.

В Армении подчеркивали, что запустили процесс ратификации Римского статута еще в конце 2022 года. Это объяснялось желанием властей страны в будущем привлечь к ответственности в Международном уголовном суде руководство Азербайджана за возможные военные преступления в рамках многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

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