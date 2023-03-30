Raiffeisen Bank решил продать или вывести из состава группы российскую «дочку»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила рассмотреть возможность продажи или выведения из числа своих активов российский бизнес. Об этом, сообщает Der Standard, на собрании акционеров заявил глава RBI Йоханн Штробль.

«Мы приняли решение рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выделению российского Райффайзенбанка и его выходу из группы RBI», — сказал глава банковской группы.

Штробль отметил, что операцию проведут в соответствии с местными и международными законами и правилами, а также в диалоге с компетентными органами.

В России дочерняя структура Raiffeisen Bank International входит в перечень 13 системно важных банков. В этом списке лишь два иностранных банка — Райффайзенбанк и итальянский UniCredit.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за этим санкций Райффайзенбанк стал одним из ключевых западных банков в РФ — на него приходится около четверти всех переводов в евро в страну. Банк остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющей переводы по системе SWIFT.

В марте Reuters сообщил, что Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка. Ранее подразделение Минфина США, отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы из-за российского бизнеса, сообщало агентство.

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