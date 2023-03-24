Reuters: Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank ухода с российского рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) закрыть свой бизнес в России, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, соответствующие требования к банку появились после визита в Австрию высокопоставленного американского чиновника, в ходе которого он выразил обеспокоенность по поводу деятельности Raiffeisen в РФ. В свою очередь Reuters отмечает, что Raiffeisen после начала полномасштабной войны в Украине стал одним из ключевых западных банков в России — на него приходится около четверти всех переводов в евро в страну.

В то же время два источника, знакомые с вопросом, сообщили агентству, что ЕЦБ не требует от банка немедленного прекращения деятельности в РФ, но настаивает на формировании плана действий по сокращению деятельности на российском рынке. Один из собеседников издания добавил, что такой план может включать как продажу, так и закрытие российского подразделения банка.

Тем не менее, пишет Reuters, Raiffeisen в данный момент не намерен представлять подобные планы. Более того, некоторые австрийские чиновники сочли подобное требование необоснованным иностранным вмешательством.

В свою очередь представитель банка заявил, что финансовая группа изучает варианты для своего российского подразделения, в том числе рассматривается опция с «тщательно управляемым выходом» с российского рынка. В то же время представитель Минфина Австрии подчеркнул, что хотя о нормализации отношений с РФ речи не идет, все же с Россией многие страны ведут торговлю, для которой необходимы соответствующие финансовые учреждения.

В России дочерняя структура Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк — входит перечень 13 системно важных банков (в перечне также присутствует еще один иностранный банк — итальянский UniCredit).

В феврале 2023 года стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из-за ее российского бизнеса. По информации Reuters, ведомство попросило группу предоставить информацию о работе банка в России, в оккупированной части Донбасса, Украине и Сирии, а также сообщить о сделках и деятельности отдельных клиентов. Соответствующие сведения банк намерен передать Минфину США тремя пакетами в апреле, мае и июне.

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