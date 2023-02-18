Минфин США начал расследование против Raiffeisen Bank из-за бизнеса в России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) из-за ее российского бизнеса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление банка.

В январе банк получил от OFAC запрос с просьбой «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Ведомство попросило предоставить информацию о работе банка в России, в оккупированной части Донбасса, Украине и Сирии, а также сообщить о сделках и деятельности отдельных клиентов, сообщил источник Reuters. По его данным, OFAC попросил предоставить ответ к февралю, но юристы банка договорились, что направят сведения тремя пакетами в апреле, мае и июне.

Представитель Минфина США отказался от комментариев. В RBI заявили, что полностью сотрудничают с регулятором, а вопросы ведомства носят «общий характер».

В России работает дочерняя структура Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк. Это один из двух иностранных банков, которые входят в российский перечень 13 системно важных банков (второй — итальянский UniCredit).

Власти Украины ранее требовали, чтобы группа Raiffeisen Bank International ушла с российского рынка. В банке в ответ говорили, что уход из России осложняют ограничительные меры, установленные властями РФ. В группе RBI также говорили, что не работают на аннексированных территориях Украины, в том числе в Крыму.

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