Война разрушила торговые и экономические отношения Украины и России. Но эксперты считают, что теневой рынок будет развиваться Главное из исследования «Би-би-си»

Уничтоженный самолет Ан-225 «Мрия» в аэропорту Гостомель. Киевская область, 2 апреля 2022 года Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

До начала полномасштабной войны Россия и Украина были крупными торговыми партнерами. В 2021 году Украина занимала 15-место в списке основных внешних торговых партнеров России, ее доля составляла почти 2%, а торговый оборот между странами превышал 12 миллиардов долларов. Но за год войны эти показатели свелись к минимуму. «Русская служба Би-би-си» рассказала, как разрушились экономические связи Москвы и Киева, «Медуза» пересказывает этот материал.

Согласно данным Росстата, в 2021 году Украина поставила России товаров на 4,2 миллиарда долларов, Россия в свою очередь экспортировала в Украину товаров и услуг на семь миллиардов. В марте 2022 года импорт из России в Украину упал до 42 миллионов долларов, а экспорт — до 4,2 миллионов.

«Би-би-си» отмечает, что украинская экономика в условиях войны и поступления помощи от других стран «становится более открытой и интегрированной в мировую». При этом России приходится «придумывать сложные цепочки поставок, чтобы перевезти товары в страну».

По мнению опрошенных изданием экспертов, между Россией и Украиной будет развиваться теневой рынок торговли. Кроме того, Украина продолжает обеспечивать транзит российского газа в Европу, что оплачивается Россией по международным контрактам. За девять месяцев 2022 года «Газпром» заплатил за транзит газа через Украину около 700 миллионов долларов. Экономисты считают эти цифры незначительными: в том же году Киев получил от западных партнеров 32 миллиарда долларов помощи, из которых 14 миллиардов — гранты.

Энергосистема

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что после начала войны в Донбассе в 2014 году в Украине приняли стратегическое решение переключиться на энергетическую систему Евросоюза. До этого у России и Украины была общая энергосистема, сохранившаяся после распада СССР.

Решение переключиться на энергосистему ЕС было связано с опасением, что Россия может начать блокировку поставок электричества для Украины, при этом своих мощностей у страны не хватит. На 2023 год была запланирована синхронизация энергосистем Украины и ЕС, однако из-за начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года эта синхронизация была проведена раньше «в невероятно короткие сроки». Александр Харченко отметил, что если бы Украина до сих пор работала в синхронизации с российской и белорусской энергосистемами, «нам бы устроили национальный блэкаут».

Бензин

24 февраля 2022 года также прекратились поставки российского топлива. По оценке директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, 60% рынка бензина и дизеля в Украине было связано с поставками из России и Беларуси. Официально Киев утверждает, что с весны прошлого года не закупает нефтепродукты из России, но, по некоторым данным, они все равно ввозятся в страну по документам из других юрисдикций. В Украине также продолжает работать «Лукойл», который, вероятно, везет нефть из России.

Ядерное топливо

После 24 февраля Украина отказалась от поставок ядерного топлива из России, которое используется в ядерных реакторах. Если до полномасштабного вторжения поставки топлива осуществляли компании Westinghouse и российская «ТВЭЛ», то теперь — только американская компания. Кроме того, Украина использует собственные запасы топлива. Украинские власти заявляли, что планируют сами начать производство ядерного топлива и поставлять его в другие страны, которые отказываются от российских поставок.

Удобрения

С февраля 2022 года украинский рынок потерял «существенную часть импорта» минеральных удобрений. Раньше Украина получала от России сырье для производства удобрений (аммиак и природный газ), а от Беларуси — калий, фосфорные и комплексные удобрения. Однако дефицита удобрений на украинском рынке не случилось, так как около трети сельскохозяйственных земель оказались либо заминированы, либо не обрабатывались по экономическим и техническим причинам. Дополнительный урон сельскому хозяйству Украины нанесла блокировка Россией черноморских портов, из-за чего Киев не мог вывозить зерно.

По мнению экспертов, Россия, скорее всего, не почувствует потери украинского рынка удобрений.

Банки

К 2014 году в Украине работали три российских госбанка (Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк) и несколько частных, в том числе Альфа-банк. Российские госбанки кредитовали крупные государственные предприятия в Украине, промышленность и ВПК. В 2014 году были закрыты два российских банка — украинская дочка ВТБ и небольшой банк «Петрокоммерц-Украина». Сбербанк и Проминвестбанк (дочка ВЭБ) закрылись 25 февраля 2022 года.

Работавший в Украине с 2001 года Альфа-банк после 24 февраля переименовали в Sence Bank, а затем управление над ним передали от Михаила Фридмана, Петра Авена и других акционеров независимому управляющему, бывшему министру финансов Болгарии Симеону Данкову.

Машиностроение

На эту отрасль приходилась наибольшая доля рынка украинского экспорта в Россию. В 2021 году машиностроение составляло 23% украинского экспорта в РФ. В 2014 году Украина запретила торговлю с российскими оборонными предприятиями, в результате Россия больше не смогла покупать турбины николаевского завода «Зоря-Машпроект». «Би-би-си» называет это стратегической потерей для обеих стран. Позже Украина договорилась о поставках турбин в Индию.

При этом, несмотря на начало войны в Донбасе в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году, торговля оборудованием продолжилась. В октябре 2022 году СБУ сообщила о задержании 83-летнего бывшего главы крупнейшего авиационного предприятия страны «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. По версии следствия, завод по договоренности с «Ростехом» незаконно поставлял товары военного назначения для российской штурмовой авиации.

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