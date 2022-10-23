Задержан бывший глава крупнейшего в Украине авиапредприятия «Мотор Сич». Его заподозрили в работе на Россию

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 83-летнего бывшего главу крупнейшего авиационного предприятия страны «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Бизнесмена задержали вечером 22 октября после обыска в его доме в городе Запорожье, сообщило местное издание «Забор». По его данным, Богуслаева решили перевезти в Киев.

Телеканал «Громадське», ссылаясь на источник, сообщил, что Богуслаев задержан как подозреваемый по статьям о «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». Источник «Страны.ua» заявил, что кроме Богуслаева задержан начальник одного из департаментов «Мотор Сич».

В СБУ официально сообщили, что задержали президента «Мотор Сич» и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. В ведомстве не привели имена задержанных, при этом известно, что Богуслаев с 2013 года занимает должность почетного президента «Мотор Сич».

По версии СБУ, задержанных подозревают в том, что предприятие «Мотор Сич» по договоренности с «Ростехом» незаконно поставляло товары военного назначения для российской штурмовой авиации (в какой период осуществляли поставки, не уточняется).

Речь идет о поставках оптовых партий украинских авиадвигателей, которые использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН, Ка-52 и Ми-28Н. «Соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину», — утверждают в СБУ.

В «Ростехе» заявили, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать двигатели, произведенные «Мотор Сич». «Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещени», — сообщили РБК в «Ростехе». Там отметили, что «никакого сотрудничества с „Мотор Сич“ давно нет».

Вячеслав Богуслаев возглавлял «Мотор Сич» с начала 1990-х годов. В 2012 году он покинул свой пост, чтобы не совмещать его с работой депутатом Верховной Рады. Богуслаев входит в список 100 богатейших бизнесменов Украины: в 2021 году он занял 62-е место в списке Forbes с состоянием 125 миллионов долларов. Богуслаев — Герой Украины, это звание ему присвоили в 2000 году.

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