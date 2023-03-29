Война Триста девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»

В ходе интервью АР Владимир Зеленский также заявил, что приглашает в Украину главу КНР Си Цзиньпина.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», — сказал президент Украины.

В годовщину вторжения России в Украину Китай представил план «по политическому решению украинского кризиса» . В нем содержатся 12 пунктов, среди которых прекращение огня, начало мирных переговоров, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций.

20-22 марта Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию. За несколько дней до визита главы КНР в Москву Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, заявив, что президент РФ лично несет ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.

Как писали СМИ, после визита в Москву Си Цзиньпин намеревался провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Официально о факте такой беседы не сообщалось.

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