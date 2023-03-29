Война Триста девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 марта читайте здесь.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала большой пост о том, как Россия ведет «информационно-психологическое подкрепление военных действий», пытаясь медийно манипулировать темой боев за Бахмут.
В настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:
— взорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту,
— демотивировать и психологически ослабить наше войско,
— спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.
Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что наше преимущество — разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент — рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на «до» и «после». Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага.
Что же происходит и как нужно воспринимать информацию о боях в Бахмуте?
Это активная фаза войны. Такая же активная, как и по другим направлениям на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага.
Мы обороняем Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач по данному направлению.
Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотными, взвешенными и направленными на выполнение актуальных оборонных задач.
Какие могут быть оборонные задачи?
— удержание занимаемых рубежей и позиций,
— недопущение продвижения противника вглубь территории,
— нанесение врагу значительных потерь,
— создание условий для перехода в контрнаступление.
Украина имеет очень хорошие шансы на успешное контрнаступление, считает глава Пентагона Ллойд Остин.
«Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55, — заявил министр обороны во время слушаний в Сенате США. — Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех».
Джо Байден заявил, что обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
«Они еще не сделали этого, если только что-то не произошло, пока я летел в вертолете. Конечно, меня это беспокоит, — заявил президент США журналистам. — О чем я говорил с вами весь последний год? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство».
Институт изучения войны: ЧВК Вагнера, вероятно, захватили завод АЗОМ и контролируют две трети Бахмута
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре обращают внимание на заявления «военкоров» о захвате ЧВК Вагнера завода АЗОМ на севере Бахмута.
Эксперты считают, что частная военная компания действительно могла полностью занять предприятие, ссылаясь на видео, на котором корреспондент РИА Новости беспрепятственно перемещается по территории комплекса.
Вероятно, ЧВК Вагнера работает над укреплением позиций в северном и центральном Бахмуте, чтобы продвинуться к центру города и расширить зону своего контроля на западный Бахмут. По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута и в настоящее время занимают примерно 65 процентов города.
Российское подразделение американской корпорации Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году.
Cargill планирует отказаться от экспорта зерна из России «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства», сказано в уведомлении компании, направленном в Минсельхоз РФ.
В Минсельхозе РФ сообщили, что решение Cargill «не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж».
В ходе интервью АР Владимир Зеленский также заявил, что приглашает в Украину главу КНР Си Цзиньпина.
«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов», — сказал президент Украины.
В годовщину вторжения России в Украину Китай представил план «по политическому решению украинского кризиса» . В нем содержатся 12 пунктов, среди которых прекращение огня, начало мирных переговоров, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций.
20-22 марта Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию. За несколько дней до визита главы КНР в Москву Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, заявив, что президент РФ лично несет ответственность за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.
Как писали СМИ, после визита в Москву Си Цзиньпин намеревался провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Официально о факте такой беседы не сообщалось.
Если Украина проиграет затяжную битву за Бахмут, Россия может попытаться заручиться международной поддержкой, чтобы вынудить Киев пойти на неприемлимые компромиссы. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Путин продаст эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые — он будет давить, давить, давить», — пояснил украинский лидер.
Зеленский полагает, что давление от возможного поражения в Бахмуте будет быстрым, как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины. «Наше общество почувствует усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — сказал президент.
В Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию, сообщает Baza.
По данным телеграм-канала, инцидент произошел еще вечером 27 марта на объекте «Газэнергосети». По предварительным данным, дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области.
Осколками бомбы был поврежден газопровод и пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров. Пострадавших нет.
Власти Белгородской области об инциденте не сообщали.
Под Бахмутом сбит российский бомбардировщик Су-24М, утверждают ВСУ
В сообщении командования Воздушных сил ВСУ говорится, что самолет был уничтожен на Бахмутском направлении подразделениями зенитно-ракетных войск около 13:30 28 марта.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо прокурору Тульской области в защиту Алексея Москалева.
28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима по делу о повторной «дискредитации» армии. В ночь перед приговором подсудимый сбежал из-под домашнего ареста. Дочку Москалева Машу, нарисовавшую антивоенный рисунок на уроке ИЗО, забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.
«Мы считаем вынесенный Алексею Москалеву приговор несправедливым, особенно ввиду того, что его дочь Маша будет вынуждена расти в приюте. Просим Вас проверить законность данного приговора, а также допустить адвокатов Лиги ветеранов локальных конфликтов и войн к данному делу», — говорится в письме Пригожина.
Битва за Авдеевку началась на фоне неспособности российских сил окружить Бахмут. В окрестности Бахмута в марте были переброшены украинские резервы, которые смогли организовать оборону коридора шириной в три километра, связывающего город с большой землей. Однако бои в самом Бахмуте складываются для ВСУ тяжело: сказываются все минусы борьбы в полуокружении. При этом переброска резервов привела к тому, что Украине теперь не хватает ресурсов на других направлениях. В итоге украинское командование не смогло предотвратить прорыв России в северных пригородах Донецка — вокруг города Авдеевка. Там у ВСУ возникли те же проблемы, что и в Бахмуте: Авдеевка находится в полуокружении, что не позволяет ВСУ разместить для ее защиты артиллерию и, что важнее, силы ПВО. Очевидно, что для российского командования битва за Авдеевку — это прообраз будущих наступлений, которые оно собирается вести при господстве в воздухе и при большом преимуществе в артиллерии.
Донецк, 28 марта
Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели заместителя командира эскадрильи майора Дениса Кирилюка.
Как говорится в фейсбуке 831-й бригады тактической авиации, Кирилюк погиб во время выполнения боевого задания. Летчик ВВС Украины совершил более 80 боевых вылетов, 70 из них во время полномасштабного вторжения на уничтожение противника.
В августе 2022 года Кирилюк был награжден орденом «За мужество» III степени.
В начале сентября 2022 года Кремль готовился к «референдумам о присоединении к России» оккупированных украинских территорий. Российские власти неоднократно переносили дату их проведения из-за неудач на фронте, но продолжали «готовить общественное мнение» к аннексии.
В рамках этой «подготовительной работы» государственные и подконтрольные российской власти СМИ опубликовали новости о телефонном «социологическом опросе», якобы проведенном на территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, захваченных российской армией. При этом результаты «соцопросов» в итоге серьезно разошлись с официальными итогами «референдумов».
За этими опросами стоят социологи из компании ИНСОМАР — источники «Медузы» называют ее «придворной конторой» администрации президента.
Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа.
В резолюции в частности говорится, что голод 1930-х годов был вызван в Украине искусственно и отличался своими масштабами от ситуации в других регионах СССР.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил французских депутатов за их решение. «Благодарен за большой вклад Франции в разоблачение прошлых и настоящих преступлений тоталитарной России, установление истины, справедливости и, следовательно, ответственности», — написал он в твиттере.
- Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Украинские власти годами добивались официального признания Голодомора геноцидом.
- На фоне российского вторжения в Украину в некоторых странах официально признали Голодомор геноцидом. Среди них — США, Канада, Австралия, Мексика, Бразилия, страны Европы и другие.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские военные нанесли 18 авиационных и три ракетных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
- Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 57 атак на указанных направлениях.
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Сбиты беспилотники противника «Орлан-10» и «ЗАЛА». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, а также склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю утром 29 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на назначенные Россией власти оккупированной Запорожской области.
По данным экстренных служб, под обстрел ВСУ попали объекты локомотивного депо Мелитополя, есть разрушения, пострадавших нет.
Украинское издание «РИА-Мелитополь» сообщило, ссылаясь на местных жителей, что в городе слышали десять взрывов, а попадания зафиксировали в разных местах.
В экстренных службах заявили, что из-за обстрела повреждены объекты системы электроснабжения, в результате чего в Мелитополе и некоторых ближайших селах прекратили подачу электроэнергии. Аварийные службы ведут восстановительные работы.
Администрация оккупированной российскими войсками части Запорожской области Украины объявила в начале марта, что административным центром региона стал Мелитополь.
Здравствуйте. Начинается 399-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Мы возобновляем онлайн, в котором расскажем о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире. Спасибо, что читаете нас.
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