Премия World Press Photo: серия снимков Евгения Малолетки из Мариуполя признана лучшей в Европе Посмотрите на эти фотографии — и на работы других победителей
Жюри одного из самых престижных в мире фотоконкурсов World Press Photo назвало имена некоторых обладателей наград за 2022 год.
В категории «Европа» (победителей, в том числе, выбирают по регионам) лучшей серией снимков признана работа украинца Евгения Малолетки из The Associated Press, сделанная во время боев за Мариуполь.
Евгений Малолетка и его коллега из The Associated Press видеожурналист Мстислав Чернов, в частности, сняли и показали миру репортаж из обстрелянного в Мариуполе роддома.
О работе в Мариуполе Мстислав Чернов снял документальный фильм. Лента «20 дней в Мариуполе» получила приз зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс».
Малолетка продолжает снимать войну в Украине, в том числе последствия ударов российских войск по Авдеевке.
В номинации «Снимок» в категории «Европа» победила фотография, также сделанная в Украине, — работа Алкиса Константинидиса из Reuters, снятая в Харькове.
Особого упоминания в категории «Европа», следует из материалов конкурса, которые получила «Медуза», удостоен фотокорреспондент Эмилио Моренатти из Испании, также работающий на The Associated Press, — за фоторепортаж о людях, которые потеряли части тела во время войны в Украине.
Теперь из победителей в региональных категориях будут выбраны снимки года по версии World Press Photo. Имена победителей объявят на специальной церемонии 20 апреля. World Press Photo ежегодно проводит выставку победивших работ по всему миру. В 2023 году ее примут более чем 60 городов — от Австралии до Южной Америки.