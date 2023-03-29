Жюри одного из самых престижных в мире фотоконкурсов World Press Photo назвало имена некоторых обладателей наград за 2022 год.

В категории «Европа» (победителей, в том числе, выбирают по регионам) лучшей серией снимков признана работа украинца Евгения Малолетки из The Associated Press, сделанная во время боев за Мариуполь.

Жанна Гома (справа) и ее соседи в бомбоубежище в Мариуполе. 6 марта 2022 года Evgeniy Maloletka / Associated Press Сергей Краля, раненый во время обстрела, в больнице в Мариуполе. 11 марта 2022 года Evgeniy Maloletka / Associated Press

Евгений Малолетка и его коллега из The Associated Press видеожурналист Мстислав Чернов, в частности, сняли и показали миру репортаж из обстрелянного в Мариуполе роддома.

О работе в Мариуполе Мстислав Чернов снял документальный фильм. Лента «20 дней в Мариуполе» получила приз зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс».

Малолетка продолжает снимать войну в Украине, в том числе последствия ударов российских войск по Авдеевке.

В номинации «Снимок» в категории «Европа» победила фотография, также сделанная в Украине, — работа Алкиса Константинидиса из Reuters, снятая в Харькове.

Яна Бачек над телом своего отца Виктора Губарева, который пошел за хлебом и погиб во время российского обстрела Харькова. 18 апреля 2022 года Alkis Konstantinidis / Reuters

Особого упоминания в категории «Европа», следует из материалов конкурса, которые получила «Медуза», удостоен фотокорреспондент Эмилио Моренатти из Испании, также работающий на The Associated Press, — за фоторепортаж о людях, которые потеряли части тела во время войны в Украине.

Виктор и Оксана Баландины в львовской больнице. Они поженились, когда Оксана была в госпитале. Во время первого танца Виктор держал Оксану на руках. 14 мая 2022 года Emilio Morenatti / Associated Press

Теперь из победителей в региональных категориях будут выбраны снимки года по версии World Press Photo. Имена победителей объявят на специальной церемонии 20 апреля. World Press Photo ежегодно проводит выставку победивших работ по всему миру. В 2023 году ее примут более чем 60 городов — от Австралии до Южной Америки.