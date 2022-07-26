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Григорий Мумриков Телеграм-канал «Свободу Грише Мумрикову»

Музыкант и фотограф Григорий Мумриков находится под стражей с середины мая из-за акции, которую планировал устроить во время парада Победы около Кремля его друг, художник .

О своей акции Ткаченко, который находится за границей, подробно рассказывал «Медузе». Он установил в кондиционерах в апартаментах на Тверской 140 шашек с желтым и синим дымом и собирался дистанционно зажечь их во время парада Победы, выпустив на улицу дым цветов флага Украины. Однако у него не получилось. «Наблюдая за прямым эфиром [парада], я увидел, что у дома стоят полицейские и фотографируют апартаменты. Тогда стало понятно, что им каким-то образом удалось пресечь эту историю, но как именно, мне неизвестно», — рассказывал он.

Ткаченко также сообщил, что из-за несостоявшейся акции против него возбудили уголовное дело о хулиганстве (он заочно арестован). У его близких начались обыски, нескольких друзей задержали, а одного из них избили и посадили на 10 суток, утверждая, что тот матерился. «Я не могу назвать его имя, потому что не знаю, хочет ли он публичности, но с ним сейчас работает адвокат», — говорил тогда художник.

Судя по всему, речь шла о Григории Мумрикове — музыканте и фотографе, которого, как стало известно , задержали в ночь на 11 мая. Как рассказали в телеграм-канале, созданном в поддержку Мумрикова, его «задержали, вытащив из машины, когда он возвращался с друзьями после записи оперы». Музыканта арестовали на 10 суток, а затем предъявили обвинения по делу о хулиганстве и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор.

«Гриша в плохом состоянии, его держат в переполненной камере, где приходится спать посменно», — писал его друг 21 июля.

По словам Данилы Ткаченко, Григорий Мумриков не имеет никакого отношения к его акции; в интервью «Медузе» художник говорил, что готовил ее один и никому про нее не рассказывал. В телеграм-канале «Свободу Грише Мумрикову» сообщили, что арестованный музыкант не признает вину.

Как пишут авторы канала со ссылкой на жену Мумрикова, дело основывается на наличии его отпечатка пальца на коробке от «умной розетки», найденной в кладовке на месте акции. «Мы считаем, что это ложная экспертиза, а Гришу арестовали только потому, что следователи не смогли дотянуться до самого Ткаченко», — говорят в группе поддержки музыканта. Данила Ткаченко считает, что его друг находится «в заложниках»:

Гриша Мумриков — музыкант, композитор и художник. Он занимается документальной фотографией, играет на кларнете, пишет музыку. У Гриши есть двухлетняя дочь. Его жена Ира находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Сейчас ей приходится не только заниматься ребенком, но и искать деньги на жизнь, оплату кредитов, адвоката, поддерживать Гришу в СИЗО, организовывать передачки.

Близкие Мумрикова организовали сбор средств для помощи его семье и собираются провести художественный аукцион в его поддержку.

Судя по данным на сайте Мосгорсуда, Мумрикова обвиняют по части 2 статьи 213 (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. В группе поддержки уточняют, что в деле идет речь о покушении на преступление, поэтому максимально возможный срок меньше, однако все равно превышает пять лет лишения свободы. На 27 июля назначено судебное заседание в Мосгорсуде, на котором будет рассматриваться апелляционная жалоба Мумрикова на продление срока содержания под стражей.

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