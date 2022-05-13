Художник Данила Ткаченко сообщил об уголовном деле из-за несостоявшейся акции в Москве на 9 мая

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Художник Данила Ткаченко заявил, что сотрудники ФСБ сорвали его акцию на 9 мая в Москве и завели на него уголовное дело.

Как пишет он в соцсетях, для своей мирной акции он встроил в кондиционеры за окнами апартаментов недалеко от Кремля 140 синих и желтых дымовых шашек, которые планировал дистанционно запустить во время парада на Красной площади. Он опубликовал фотомонтаж, как могла бы выглядеть эта акция.

По словам Ткаченко, сам он покинул Россию, но теперь у его родственников и друзей проходят обыски. «Моего товарища избили и посадили на 10 суток, моей маме угрожают уголовным делом», — пишет он.

Уголовное дело на самого Ткаченко возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК, наказывается штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет), сообщает .

Данила Ткаченко работает в жанре документальной фотографии. В 2014 году он получил первый приз World Press Photo за серию «Побег» о людях, живущих отшельниками на природе. В 2015 году его серия «Запретные зоны», рассказывающая о заброшенных секретных военных городах России, получила награду European Publishers Award for Photography. Также Ткаченко известен по фотопроекту «Родина», в рамках которого он поджигал пустующие деревенские дома.

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