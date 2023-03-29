The Insider: российские власти заблокировали счета немецкого культурного центра Гете

В России немецкому культурному центру имени Гете, известному как Гете-Институт, заблокировали счета, сообщает The Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, банки стали возвращать платежи студентам, оплатившим курсы в институте. Один из источник добавил, что теперь сотрудники центра берут с учащихся гарантийные письма с обязательством оплатить учебу, «как только появится такая возможность». Собеседник The Insider также добавил, что работникам института «строго-настрого запретили говорить» о блокировке счетов.

«Подробностей пока нет. Нас известили, что руководство института вкупе с посольством и МИД рассматривают возможности решения проблемы с Гете-Институтом в России. Никаких ответов от Центробанка по поводу данного вопроса не получено», — добавил второй источник.

Комментируя причину произошедшего, собеседник издания сказал, что в центре не знают «конкретного повода» для блокировки счетов, но считают, что это с Российским домом науки и искусства в Берлине.

Гете-Институт был учрежден в Германии как неправительственная организация для популяризации немецкого языка и расширения международного сотрудничества в области культуры. Его отделения работают во многих городах по всему миру, в том числе в Москве, Петербурге и Новосибирске. В России он также аккредитован посольством для проведения экзаменов на соискание виз.