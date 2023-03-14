Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версию о возможной причастности «проукраинской группы» ко на «Северных потоках». Об этом он сказал в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

По мнению российского президента, взрыв «подобного рода, такой мощности, на такой глубине» могут осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

«То, что это теракт — это уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут», — заявил Путин.

Путин также утверждает, что судно «Газпрома» обнаружило свидетельство возможного наличия еще одного взрывного устройства на трубе «Северного потока» в 30 километрах от места взрыва. По его словам, найден был «столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв».

«Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему», — сказал президент России.

По словам Путина, Россия предложила сформировать международную группу экспертов для изучения района подрыва газопровода и обнаружения возможных дополнительных взрывных устройств, но получила «неопределенный ответ».

7 марта The New York Times сообщила, что за взрывами на «Северных потоках» может стоять некая «проукраинская группа». Газета ссылалась на данные американской разведки. Немецкие издания Die Zeit, ARD и SWR писали со ссылкой на источники, что следы взрывов «ведут в Украину». При этом в западных спецслужбах считают, что следствие могли пустить по ложному следу с помощью улик, указывающих на возможную причастность Украины, но никаких подтверждающих это доказательств нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие материалы в СМИ играют «на руку России» и появляются, чтобы замедлить оказание помощи Киеву. По его словам, Украина не причастна ко взрывам.

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