«Украина точно этого не делала». Зеленский — о взрывах на «Северных потоках»
Президент Украины Владимир Зеленский отверг версию, что Киев может быть связан со взрывами на «Северных потоках».
«Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. <…> Украина точно этого не делала. И это самое главное. А кто там что придумал, как сказали, есть какие-то признаки, а может, даже под каким-то флагом, это смешно выглядит, если честно», — сказал он.
По мнению Зеленского, такие материалы в СМИ играют «на руку России» и появляются, чтобы замедлить оказание помощи Украине.
7 марта New York Times написала, что за взрывами «Северных потоков», по данным американской разведки, может стоять некая «проукраинская группа». Тогда же немецкие Die Zeit, ARD и SWR сообщили со ссылкой на источники, что «следы [взрывов] ведут в Украину». При этом западные разведки допускали, что следствие могли пустить по ложному следу с помощью улик, указывающих на Украину как на исполнителя.
В Кремле заявили, что сомневаются в версии западных СМИ о том, что взрыв совершила «проукраинская группа». Москва считает, что такой подрыв может быть под силу только «государственным спецслужбам».