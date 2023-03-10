Президент Украины Владимир Зеленский отверг версию, что Киев может быть связан со на «Северных потоках».

«Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. <…> Украина точно этого не делала. И это самое главное. А кто там что придумал, как сказали, есть какие-то признаки, а может, даже под каким-то флагом, это смешно выглядит, если честно», — сказал он.

По мнению Зеленского, такие материалы в СМИ играют «на руку России» и появляются, чтобы замедлить оказание помощи Украине.

7 марта New York Times написала, что за взрывами «Северных потоков», по данным американской разведки, может стоять некая «проукраинская группа». Тогда же немецкие Die Zeit, ARD и SWR сообщили со ссылкой на источники, что «следы [взрывов] ведут в Украину». При этом западные разведки допускали, что следствие могли пустить по ложному следу с помощью улик, указывающих на Украину как на исполнителя.

В Кремле заявили, что сомневаются в версии западных СМИ о том, что взрыв совершила «проукраинская группа». Москва считает, что такой подрыв может быть под силу только «государственным спецслужбам».

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