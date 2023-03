В Кремле сомневаются в достоверности версий западных СМИ о том, что за на газопроводы «Северный поток» стоит некая «проукраинская группа», поскольку такой подрыв может быть под силу только «государственным спецслужбам». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается какого-то проукраинского „доктора Зло“, который все это организовал, то с трудом в это верится. Слишком уж была сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — цитирует его слова «Маяк».

Песков также назвал «абсурдной» гипотезу о том, что за подрывом «Северных потоков» могла стоять Россия. «Сейчас, где бы что бы ни происходило, в первую очередь обвиняют Россию. Конечно, этот вброс не выдерживает никакой критики. Абсолютно безосновательный и бездоказательный. Абсурдный по своей сути», — добавил представитель Кремля.

Сразу несколько иностранных СМИ (The New York Times, Die Zeit, The Washington Post, The Times) в начале марта сообщили со ссылкой на источники в западных разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа», состоящая из россиян и украинцев, но не связанная с правительством Владимира Зеленского. СМИ утверждают, что имя спонсора диверсии, гражданина Украины, уже давно известно спецслужбам, но умышленно не раскрывается. Также в прессе отмечалось, что западные разведки не нашли никаких доказательств, что к диверсиям причастна российская сторона.

