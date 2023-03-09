Председатель правления фонда ACF International (Фонд борьбы с коррупцией) Леонид Волков объявил о том, что «берет паузу в своей публичной общественно-политической деятельности» на посту главы организации.

Это произошло после того, как бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обнародовал документы, в которых стоит подпись Волкова под коллективным обращением к Еврокомиссии с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп» — Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Документ датирован 7 февраля 2023 года.

Сначала Волков отрицал, что подписывал подобное письмо. 9 марта он опубликовал в телеграме копию другого письма: оно датируется 14 октября 2022 года, адресовано главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и подписано главой ФБК. В нем также содержится просьба отменить санкции в отношении бизнесменов из «Альфа-групп». За 20 минут до поста Волкова это же письмо в своем телеграм-канале выложил Венедиктов.

«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — прокомментировал письмо Боррелю глава ФБК. Волков попросил прощения у своих коллег по ФБК, добавив, что в скором времени они вместе обсудят, готовы ли дальше вместе сотрудничать.

При этом он продолжает настаивать, что не давал согласия на использование своей подписи под февральским коллективным письмом.

Фонд борьбы с коррупцией с весны 2022 года ведет «Список коррупционеров и разжигателей войны». Сейчас в нем значатся более семи тысяч человек. Фигуранты списка поделены на несколько категорий, среди которых «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «организаторы политических репрессий» и так далее. Соратники Алексея Навального заявляли, что этот список может быть основой для западных санкций. Из руководства «Альфа-групп» в этом списке присутствует только Петр Авен.

7 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Черная касса», в котором заявил, что Алексей Венедиктов среди прочих журналистов участвовал в «распиле» бюджета Москвы через программу благоустройства города «Мой район», в частности получив от мэрии 680 миллионов рублей на выпуск журнала «Мой район». Венедиктов не скрывал, что занимался этим проектом, но ответил ФБК, что в итоге сам на нем ничего не заработал.

Вот это расследование

«Мой район» — программа благоустройства Москвы, на которой Собянин строил свою предвыборную кампанию ФБК рассказал, как через нее выплачивали миллионы рублей Маргарите Симоньян, Алексею Венедиктову и Ксении Собчак

Вот это расследование

«Мой район» — программа благоустройства Москвы, на которой Собянин строил свою предвыборную кампанию ФБК рассказал, как через нее выплачивали миллионы рублей Маргарите Симоньян, Алексею Венедиктову и Ксении Собчак