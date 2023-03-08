«Я лично не заработал ни копейки на этом проекте». Алексей Венедиктов ответил на обвинения ФБК в контрактах с мэрией Москвы

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором соратники Алексея Навального обвинили его среди прочих журналистов в «распиле бюджета Москвы» через программу благоустройства города «Мой район». В ФБК заявляли, что Венедиктов получил от мэрии Москвы 680 миллионов рублей по контракту на выпуск журнала «Мой район».

О проекте такого издания по истории каждого из 123 районов Москвы журналист рассказывал еще в апреле 2020 года в интервью «Русской службе Би-би-си». Теперь Венедиктов подтвердил, что его компания «Образование — XXI век» действительно получила от мэрии 680 миллионов рублей, однако лично для него проект получился убыточным.

Как пояснил 8 марта журналист в фейсбуке, всего на создание журнала у компании было только 389 миллионов рублей за вычетом типографских услуг (191 миллион рублей) и налогов (110 миллионов рублей). (В этих расчетах Венедиктова заложена ошибка в 10 миллионов рублей — Прим. «Медузы».) Себестоимость журнала он оценил в 128 рублей, поделив сумму контракта на общий тираж в 5,3 миллиона бумажных экземпляров.

По словам Венедиктова, из общей суммы контракта на его личный счет ушло 23,4 миллиона рублей. «Однако 6 миллионов — это возврат займа, который я давал компании, когда случился дефицит средств (мы перевыпустили номер из-за ошибки). Таким образом, за 2,5 года, я, казалось бы, заработал на проекте 17 миллионов рублей», — указал журналист.

Однако, продолжает он, контракт был остановлен, когда Минюст РФ объявил Венедиктова «иностранным агентом» (это произошло в апреле 2022 года) — на тот момент вышли 112 из запланированных 123 номеров.

И тогда команда и я приняли решение на свои деньги довыпустить эти 11 районов, что стоило бюджету моей семьи много больше, чем заработанные 17 миллионов (с которых я еще заплатил налоги в размере миллиона).

Таким образом в результате я лично не заработал ни копейки на этом проекте, но считаю его отличной образовательной историей. Более того, если бы не мое иноагентство, сейчас бы уже как минимум в четырех других областях шел бы такой проект.

Все же инсинуации, допущения и предположения я оставлю на совести тех, кто инсинуирует, допускает и предполагает.

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