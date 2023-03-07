Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Черная касса», в котором, как утверждается, вскрыта «одна из самых впечатляющих схем по распилу бюджета Москвы». Соратники Алексея Навального изучили более 100 тысяч банковских транзакций, проведенных за последние три года по программе благоустройства Москвы «Мой район», и пришли к выводу, что многие из этих средств были потрачены на пиар мэрии, которым занимались семья пропагандистов Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна, бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналистка Ксения Собчак и телеканал RTVI. Кроме того, через «Мой район» осуществлялись выплаты политтехнологам кандидатов в депутаты от «Единой России».

Черная касса. Как Симоньян, Венедиктов и Собчак получают миллионы от Собянина. Алексей Навальный

В основе программы «Мой район» лежит урбанистическая концепция «15-минутного города», разработанная профессором Сорбонны Карлосом Морено. Он предложил идею сегментированного города, где в каждом районе в 15-минутной пешей доступности есть все необходимое для жизни. О запуске «Моего района» мэр Москвы Сергей Собянин объявил в ходе своей предвыборной кампании 2018 года, ссылаясь на «наказы» жителей по благоустройству города. В ноябре 2018 года было опубликовано распоряжение мэра о создании автономной некоммерческой организации «Мой район» для «обеспечения сбалансированного и комплексного развития районов Москвы». Учредителем организации выступил Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы. По данным ФБК, только в 2021 году на реализацию программы «Мой район» мэрией было выделено 13,8 миллиарда рублей.

Как выяснили в ФБК, главный редактор RT Маргарита Симоньян и его муж Тигран Кеосаян зарабатывают миллионы рублей на рекламе достижений «Моего района» в своих авторских программах «Ч.Т.Д.», «Роскомнадзор Free» и «Снято», выходящих на сервисе RuTube.

Так, ООО «Студия Белый лев» и ООО «Симплисити», подконтрольные Симоньян, получили таким образом как минимум по 185 и 104 миллиона рублей «за услуги по проведению информационной кампании». Из средств, выплаченных «Белому льву», Кеосаяну заплатили 61 миллион рублей как ведущему и 56 миллионов рублей как продюсеру и сценаристу программы «Снято».

От «Симплисити» пропагандисту выплатили еще 41 миллион рублей. Еще 29 миллионов рублей заплатили за различные услуги его брату Давиду Кеосаяну, и 27 миллионов рублей — сестре Маргариты Симоньян Алисе. 26-летняя дочь Кеосаяна Александра получила от «Моего района» напрямую 150 миллионов рублей за «проведение информационной кампании в интернете».

«Всего за бесполезные рекламные ролики в своих передачах и, конечно же, за прославление Собянина в личных соцсетях семья Симоньян получила 440 миллионов рублей. Полмиллиарда бюджетных денег, из которых 365 миллионов они просто вывели на личные счета», — пишут авторы расследования.

Структуры пропагандиста Арама Габрелянова — издание Life, телеграм-канал Mash и таблоид Super — только за семь месяцев 2021 года получили за «услуги по информированию в рамках программы „Мой район“» 279 миллионов рублей. Канал «Царьград» бизнесмена Константина Малофеева получила за то же самое минимум 40 миллионов рублей.

Как утверждается в расследовании, компания бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова «Образование — 21 век», сейчас перерегистрированная на его супругу Елену, за последние два с половиной года получила как минимум 680 миллионов рублей от мэрии Москвы на издание журнала «Мой район». Он распространяется бесплатно через столичные управы или как подарочное приложение к историческому изданию «Дилетант» (его Венедиктов выпускает с 2012 года).

В апреле 2020 года в беседе с «Русской службой Би-би-си» Венедиктов сам рассказывал, что «два года носился» с идеей издания об истории московских районов. «Я напечатал за свой счет два пробных номера — „Хамовники“ и „Дегунино“, показал их [вице-мэру Александру] Горбенко и [вице-мэру Анастасии] Раковой, не зашло. Потом все-таки продавил через Собянина, договорился», — говорил он журналистам. Тогда главред «Эха» оценивал стоимость выпуска одного номера «Моего района» в сумму около пяти миллионов рублей. Источники «Би-би-си» в мэрии говорили, что итоговый контракт с Венедиктовым составит 400-500 миллионов рублей.

Телеканал RTVI с 2019 по 2021 год за пиар «Моего района» получил от мэрии 840 миллионов рублей, подсчитали в ФБК. Из них 700 миллионов рублей пошли на серию из 30 роликов «Районы Москвы», каждый из которых не набрал даже десяти тысяч просмотров на ютьюбе.

Также услуги коммерческой рекламы в соцсетях для мэрии Москвы оказывало ООО «Джун энд Джулай», подконтрольное журналистке Ксении Собчак, пишет ФБК. Например, ей заплатили 20 миллионов рублей за исследование рынка моды Москвы.

Помимо выплат журналистам, в программу «Мой район» заложены средства на финансирование избирательных кампаний «как бы независимых кандидатов, которые на самом деле обычные единоросы», утверждает ФБК.

Авторы расследования обратили внимание на то, что АНО «Мой район» тратит необоснованно много денег на странные социологические опросы — например, 44 миллиона рублей на опрос об организации площадок для выгула собак или 95 миллионов рублей на опрос о наиболее востребованных профессиях будущего.

Получателями этих подрядов оказались политтехнологи:

Виталий Горичев — на выборах в Госдуму 2021 года работал в штабе Анатолия Вассермана;

Андрей Максимов — возглавлял штаб Вассермана и одновременно работал в штабе актера Дмитрия Певцова;

Олег Захарияш — работал в штабе телеведущего Петра Толстого;

Александр Молвинских — вел кампанию координатора движения «Лиза-Алерт» Олега Леонова;

Игорь Даченков — вел кампанию депутата «Единой России» Ирины Белых.

По подсчетам ФБК, за три года мэрия Москвы потратила на фальшивые соцопросы 5,5 миллиарда рублей, на самом деле в черную финансируя провластных кандидатов. Среди таких ФБК называет представителей «Справедливой России» и даже «Яблока» — заместителя председателя московского отделения партии Кирилла Гончарова.

«И хотя эту схему с воровством на благоустройстве, с подкупом кандидатов и журналистов, мы скорее всего сломали, не сомневайтесь — и Собянин, и Путин будут пробовать еще, а мы должны с ними бороться ради нашего общего будущего», — говорится в расследовании.

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Фото на обложке: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA