Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью агентству Associated Press, в котором, в частности, объяснил, почему ВСУ так важно удержать Бахмут.

Зеленский дал понять, пишет Associated Press, что падение Бахмута будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим.

Если Бахмут падет, сказал Зеленский, то российский президент Владимир Путин «продаст эту победу как на Западе, так и внутри России, в Китае и в Иране». «Как только он почувствует запах крови — почувствует, что мы слабы, — он начнет давить, давить и давить», — подчеркнул президент Украины.

Падение Бахмута, отметил Зеленский, скажется и на настроениях внутри украинского общества. «Наше общество почувствует усталость, — сказал он. — Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними [властями России]».

«Война — это набор побед. Маленькие победы, маленькие шаги», — подчеркнул он, добавив, что Украина воюет «с очень большой страной, большим противником, большой армией», но у которой «маленькие сердца».

Война, подчеркнул Зеленский, объединила украинцев, хотя могла и разделить, но они смогли выбрать именно этот путь.

Я благодарен всем — каждому союзнику, нашему народу, Богу, всем — за то, что мы нашли этот путь в этот критический для нации момент. Это спасло нашу нацию, и мы спасли нашу землю. Мы вместе.

Как отмечает Associated Press, почти все интервью Зеленский давал на английском языке. С журналистами он общался в поезде во время поездки по Украине.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. Российские силы, представленные в том числе и ЧВК Вагнера, несмотря на сопротивление украинских защитников города, постепенно продвигаются. По данным американского Института изучения войны (ISW), с 21 по 28 марта российские силы захватили еще 5% Бахмута и контролируют 65% территории города.

В начале марта со ссылкой на источники появлялись сообщения, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского возникли разногласия по поводу того, нужно ли продолжать оборону Бахмута. 6 марта после очередного заседания ставки верховного главнокомандующего было объявлено, что Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский «высказались за продолжение оборонной операции».

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