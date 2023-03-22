Мария Певчих назначена председателем совета директоров ФБК
Мария Певчих назначена новым председателем совета директоров международного ФБК (ACF, Anti-Corruption Foundation). Об этом сообщается в социальных сетях основателя фонда Алексея Навального.
«Ее публичная работа за последние два года сделала ее ярким политическим лидером. Вы ее хорошо знаете, ну а у меня нет сомнений в том, что она прекрасно справится и с этими обязанностями», — говорится в сообщении Навального.
В сообщении Навальный выразил мнение, что письмо предыдущего председателя правления ФБК Леонида Волкова, направленное Жозепу Боррелю, «было политически ошибочным, технически неграмотным и содержало неверную информацию». При этом он отметил, что благодарен объявившему об отставке Волкову «за быструю ответственную реакцию» и выразил уверенность, что ФБК «всегда найдется место для выдающегося политического менеджера, каким Леонид неоднократно проявлял себя».
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