Philip Davali / AFP / Scanpix / LETA

Многолетний близкий соратник Алексея Навального Леонид Волков 9 марта объявил об уходе с поста председателя правления фонда ACF International (Фонд борьбы с коррупцией). Это произошло после того, как бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, ставший героем расследования ФБК, опубликовал коллективное обращение к Еврокомиссии с просьбой снять санкции с совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. Под письмом стояла в том числе подпись Волкова. Когда об этом стало известно публике, Волков назвал это письмо «большой политической ошибкой» и заявил, что подписал бумагу в личном качестве, не предупредив коллег, поскольку считал, что «можно, создав прецедент [снятия санкций], запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах».

14 марта в британском журнале The Economist вышла колонка Волкова с призывом «переосмыслить персональные санкции». В ней бывший руководитель ФБК повторил свою мысль (он высказывал ее и до событий с участием Венедиктова) о том, что западным странам стоит изменить механизм персональных санкций против представителей российской власти и бизнеса.

Волков призвал Запад придумать способ выхода из-под санкций. Примерно такой, как предусмотрен в «санкционном списке» ФБК

«С начала войны в санкционные списки [Евросоюза] попали около 1400 человек. Среди них российские депутаты, члены правительства, военные, сотрудники силовых структур и несколько олигархов и пропагандистов. <…> И хотя некоторые из этих санкций различаются в деталях, у них есть одна общая черта: они не оказали существенного влияния на способность Путина продолжать свою преступную войну. Они не вызвали раскола в российской элите и не спровоцировали дезертирство. Вместо этого они помогают консолидировать поддержку режима и поощряют возвращение лиц, столкнувшихся с санкциями, обратно в Россию, где они направили энергию на спасение своего бизнеса», — написал Волков.

Он объяснил такой эффект санкций тем, что добиться их снятия невозможно: «Попадание в санкционный список — это билет в один конец. Любой, кто попал в него, знает, что единственный гарантированный способ выбраться — умереть. В результате люди, попавшие под санкции, думают, что у них нет другого выбора, кроме как оставаться на борту лодки господина Путина, даже если она тонет».

«Следовательно, разумная санкционная политика должна не консолидировать окружение Путина вокруг него, а изолировать российского президента, ослабить его и сделать токсичным, — продолжил Волков. — Поэтому необходим принципиально иной подход к персональным санкциям. Это повлекло бы за собой резкое расширение санкционных списков и предоставило бы их фигурантам юридически и политически приемлемый выход из-под санкций».

По его словам, точные условия исключения из санкционного списка следует разработать правительствам западных стран, но среди этих условий должны быть «публичный разрыв связей с режимом Путина и его осуждение, а также передача значительной части своего богатства Украине в качестве компенсации».

Волков заявил, что предлагаемый им подход основан на «реальном эксперименте» — «санкционном списке» ФБК, который фонд представил в апреле 2022 года. В него вошли люди (сейчас их уже около семи тысяч), которые, по мнению команды Навального, должны оказаться под санкциями. Среди них «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «высшие федеральные чиновники», «руководители госкомпаний» и так далее.

«Каждые две недели мы добавляем в наш список новых людей. Но несколько раз мы также исключали людей из наших списков, потому что они осудили войну или оставили свои должности в государственных компаниях. И хотя наши санкции, в отличие от санкций, введенных западными правительствами, не имеют юридических последствий и призваны привлечь внимание и разоблачить тех, кого мы считаем виновниками путинской войны, многие люди предприняли конкретные действия, чтобы выйти из нашего списка, уйдя из государственных структур или осудив войну», — заявил Волков в Economist.

«Представьте, что было бы, если бы правительства западных стран последовали нашему примеру. Сотни людей последовали бы к открывшемуся им выходу и сильно ослабили бы режим Путина», — резюмировал бывший руководитель ФБК.

Всего из списка ФБК исключили около 40 человек (из семи тысяч). С августа 2022 года оттуда убрали лишь трех человек (потому что они умерли)

ФБК обнародовал свой «санкционный список» в апреле 2022-го и стал обновлять его с начала мая. «Медуза» изучила отчеты об обновлениях (сейчас их 23) и насчитала более 40 человек, которые были исключены из списка.

Большую часть из них убрали в первой половине 2022 года. В основном либо из-за смерти, либо из-за недостатка оснований для включения в список, либо потому, что они ушли из связанных с государством структур и/или осудили войну. Были ли эти уходы и антивоенные заявления связаны именно с тем, что люди хотели убрать свои имена из перечня ФБК, неизвестно. Но, судя по отчетам, как минимум два фигуранта списка связывались с командой Навального и помогали этот список уточнять. Обоих в итоге из него исключили. Еще один участник перечня — французская компания Eutelsat, которая, по данным ФБК, «ретранслировала через свои спутники российскую пропаганду» — тоже выходила на связь с фондом, добиваясь исключения своих представителей из списка.

Противоречивую реакцию также вызвало включение в перечень публициста Олега Кашина. Этим решением были недовольны многие представители независимых СМИ. Журналист Юрий Дудь задал вопрос о Кашине главе отдела расследований ФБК Марии Певчих. «Олег Кашин против войны. <…> Но при этом Олег Кашин — давний хейтер ФБК», — описывал ситуацию Дудь. Певчих ответила уклончиво, сказав, что «не читает Кашина». Однако объяснение, почему его включили в список, можно найти на сайте ФБК — организации пришлось отдельно выступить по этому поводу после серии требований вычеркнуть Кашина из перечня.

«В связи с публичными заявлениями мы отдельно рассмотрели вопрос о том, справедливо ли включен в список Олег Кашин. С учетом того, что с 2014 года его публикации против войны перемежались с публикациями в ее поддержку (вот несколько примеров — один, два, три), мы не считаем возможным пересмотреть решение, пока Кашин не выскажется с явным осуждением войны и своих ранее сделанных заявлений», — заявлял фонд в мае 2022 года.

Кашин до сих пор фигурирует в «санкционном списке» ФБК. При этом он прямо и публично высказывался против войны. Он также говорил, что Владимир Путин «объявил войну, конечно же, не столько Украине, сколько Российской Федерации, пустив буквально под откос все, что сам строил 20 лет, все, что строилось до него 10 лет в девяностые».

Одна из наиболее громких историй исключения из этого списка произошла летом 2022 года, когда из него убрали Александра Кабакова и Артема Кухаренко — сооснователей NtechLab. Это одна из компаний, которые разрабатывали алгоритмы распознавания лиц для властей Москвы. С помощью этих алгоритмов полиция задерживала предполагаемых преступников и сторонников оппозиции.

Леонид Волков объяснял, что сооснователей NtechLab исключили из списка, потому что они ушли из компании сразу после начала войны, выпустили заявление с осуждением агрессии против Украины ( ) и « для того, чтобы систему [распознавания лиц] было труднее использовать».

Однако в октябре 2022-го ФБК вернул Кабакова и Кухаренко в санкционный список. «Их исключение широко обсуждалось. Раскаяние Кабакова и Кухаренко было недостаточно публичным, а информация, которую они предоставили, несопоставима по значимости с их вкладом в построение полицейского государства. Мы ошиблись, поэтому вернули Кабакова и Кухаренко в список и ожидаем от них дальнейших шагов: открытого и безоговорочного осуждения войны, раскаяния в сотрудничестве с путинским режимом, а также реальных действий, способных исправить причиненный обществу ущерб», — объясняли соратники Навального.

С августа по октябрь 2022 года из списка ФБК были исключены только три человека. Все они умерли. С октября 2022-го исключений из списка не было.

Письмо, из-за которого Волков покинул ФБК

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Письмо, из-за которого Волков покинул ФБК

Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет? «Медуза» выяснила все (что только можно) о письме, из-за которого Леонид Волков приостановил свою работу в ФБК