«ОВД-Инфо»: в московском метро с помощью системы распознавания лиц задерживают участников прошедших антивоенных акций

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В московском метро полиция 12 июня задерживала людей, ранее участвовавших в акциях против войны в Украине , пишет .

Из сообщений следует, что задержаны были более 15 человек, часть из которых рассказали «ОВД-Инфо», что в прошлом выходили на антивоенные акции.

Некоторые из них упомянули, что полицейские использовали ориентировку под названием «День России» и идентифицировали людей с помощью системы распознавания лиц. В сообщениях не говорится о каких-либо действиях задержанных, которые могли привлечь внимание полиции.

«Так силовики готовятся к протестным акциям, которые могут состояться в связи с Днем России», — считают в «ОВД-Инфо».

В День России 12 июня в российских городах были задержаны несколько человек, которые вышли на акции против войны. Это произошло, согласно сообщениям «ОВД-Инфо», в том числе во Владивостоке, в Красноярске, в Смоленске, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге и в Москве.

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