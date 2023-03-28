Война Триста девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»

В конце октября 2022 года по обвинению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору» был задержан Вячеслав Богуслаев — глава одного из крупнейших предприятий Украины «Мотор Сич».

По версии СБУ, «Мотор Сич» по договоренности с «Ростехом» незаконно поставлял товары военного назначения для российской военной авиации, в том числе участвующей во вторжении в Украину. В «Мотор Сич» уверяют, что прекратили сотрудничество с Россией после 2014 года.

В конце марта, пишут украинские СМИ, стало известно, что Богуслаеву предъявлено еще одно обвинение — в «препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период».

Руководитель «Мотор Сич», считают правоохранительные органы, намеренно заблокировал передачу военной разведке вертолета Ми-2. По его указанию, сотрудники предприятия сняли лопасти с вертолета и вывели из строя механизмы винта.