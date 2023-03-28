Война Триста девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 марта читайте здесь.
В конце октября 2022 года по обвинению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору» был задержан Вячеслав Богуслаев — глава одного из крупнейших предприятий Украины «Мотор Сич».
По версии СБУ, «Мотор Сич» по договоренности с «Ростехом» незаконно поставлял товары военного назначения для российской военной авиации, в том числе участвующей во вторжении в Украину. В «Мотор Сич» уверяют, что прекратили сотрудничество с Россией после 2014 года.
В конце марта, пишут украинские СМИ, стало известно, что Богуслаеву предъявлено еще одно обвинение — в «препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период».
Руководитель «Мотор Сич», считают правоохранительные органы, намеренно заблокировал передачу военной разведке вертолета Ми-2. По его указанию, сотрудники предприятия сняли лопасти с вертолета и вывели из строя механизмы винта.
Российские банки с конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 миллиарда рублей, сообщил Банк России.
В начале октября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому участники боевых действий в Украине или члены их семей смогут до конца 2023 года обратиться в банк за кредитными каникулами (при условии, что договор о кредите был заключен до мобилизации или подписания контракта с Минобороны). Если военный погибнет или в результате ранения получит инвалидность I группы, его обязательства по кредиту прекращаются.
СМИ сообщали об отказах по разным причинам в предоставлении кредитных каникул. Юристы указывали, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому у банков есть возможность отказать в их предоставлении.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о боях за Авдеевку. По данным британской разведки, российское командование уделяет приоритетное внимание попыткам окружить этот город в Донецкой области. Однако войска РФ добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.
Так, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял значительную часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга, говорится в обзоре. Потери, считают в британской разведки, скорее всего были в значительной степени стали причиной ошибочно выбранной тактики лобовых атак, которая уже привела к неудачам под Угледаром.
Танки Challenger 2, которые передала Великобритания, уже находятся в Украине. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников и опубликовал видео. Украинские военные, как сообщалось ранее, прошли в Великобритании курс обучения управлению этой бронетехникой.
Совет безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции, осуждающей диверсии на «Северных потоках» и призывающей к международному расследованию подрывов газопроводов.
В начале марта несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа». В Украине причастность к взрыву отрицают.
Одна из запущенных российскими войсками авиабомб ударила по Белополью в Сумской области. Один человек получил ранения, загорелась хозяйственная постройка, повреждены жилые дома и газопровод, сообщает «Суспильне».
В Днепре в результате атаки беспилотников возник сильный пожар на частном предприятии. Люди не пострадали. В Киеве обломки повредили административное здание, люди не пострадали.
Днепр
Вечером 27 марта российские войска атаковали беспилотниками Киевскую и Днепропетровскую области. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что 14 из 15 беспилотников были сбиты. Помимо дронов российские войска использовали истребители Су-35, которые сбросили две авиабомбы.
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