The Guardian: Дмитрий Песков предупредил российских чиновников, что война в Украине затянется надолго

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил представителей российской культурной и политической элиты, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется надолго.

Об этом пишет газета The Guardian в своей статье, посвященной тому, как Владимир Путин готовит Россию к «бесконечной войне» с Западом на фоне затянувшегося вторжения в Украину.

По словам источников издания, представитель Кремля выступил с таким предупреждением на ужине, который состоялся в квартире высокопоставленного российского чиновника в конце декабря 2022 года.

«Полагаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго», — сказал Песков собравшимся в качестве тоста, утверждает один из собеседников The Guardian. По их словам, это высказывание прозвучало в контексте тостов других гостей, выразивших надежду на мир и возвращение к нормальной жизни.

Как утверждает газета, тост Пескова испортил настроение гостям, которые в частных беседах выступали против войны. «Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами надолго и мы должны быть готовы к этому», — поделился с The Guardian один из присутствовавших на вечере.

Песков публикацию британской газеты пока не комментировал.

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