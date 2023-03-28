В Новой Москве нашли обломки беспилотника с надписью «Слава Украине»

У железнодорожных путей в Новой Москве обнаружили обломки беспилотника, сообщают Baza и Shot. Телеграм-каналы опубликовали фотографии фрагментов дрона.

По данным изданий, обломки беспилотника нашел житель деревни Свитино в Вороновском поселении примерно в 100 метрах от железной дороги. По предварительным данным, разрушений нет, люди не пострадали.

Как пишет Shot, дрон самодельный — из дерева и пенопласта. Размах крыла беспилотника — около двух метров, отмечает Baza. Судя по фотографиям, летательный аппарат выкрашен в желто-синий цвет, на нем видна надпись «Слава Україні» («Слава Украине»).

На месте падения беспилотника работают следователи, сообщает ТАСС.

Власти России и Украины информацию о беспилотнике не комментировали.

Главные события дня

Война Триста девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Триста девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»