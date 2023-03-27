Война Триста девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»

Суд прекратил административное дело о «дискредитации» армии в отношении Максима Покровского из «Ногу свело!»

Как сообщает проект «Сетевые Свободы», суд счел, что срок давности по делу истек. Пост в соцсетях, ставший поводом для протокола об административном правонарушении, полицейские обнаружили в мае 2022 года, однако дело поступило в суд только в марте 2023 года.

Протокол был составлен из-за поста Покровского во «ВКонтакте», в котором музыкант заявил, что власти «вводят в заблуждение граждан России с целью принуждения к совершению насильственных действий в отношении граждан Украины в контексте специальной военной операции».