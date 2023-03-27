Война Триста девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 марта читайте здесь.
Суд прекратил административное дело о «дискредитации» армии в отношении Максима Покровского из «Ногу свело!»
Как сообщает проект «Сетевые Свободы», суд счел, что срок давности по делу истек. Пост в соцсетях, ставший поводом для протокола об административном правонарушении, полицейские обнаружили в мае 2022 года, однако дело поступило в суд только в марте 2023 года.
Протокол был составлен из-за поста Покровского во «ВКонтакте», в котором музыкант заявил, что власти «вводят в заблуждение граждан России с целью принуждения к совершению насильственных действий в отношении граждан Украины в контексте специальной военной операции».
Госпогранслужба Украины: на территории Беларуси остались около четырех тысяч российских солдат
Об этом сообщил спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко, передает «Укринформ».
По его словам, российские солдаты в Беларуси либо проходят подготовку для участия в боевых действиях, либо проводят совместные учения с белорусскими силами.
Количество российских военных на белорусской территории несколько уменьшилось, так как подразделения, завершившие подготовку, были выведены из Беларуси для переброски в Украину, добавил Демченко.
«Кровавая барыня» и Baza: ответственный за атаку на украинских солдат при выходе из Иловайского котла в 2014-м покончил с собой, а не был убит ВСУ
Герой России, подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой в своей квартире в Ставрополе, пишут телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» и издание Baza. Сообщается, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии, предположительно, из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава.
Накануне украинские телеграм-каналы сообщили, что ВСУ «отомстили за Иловайск», убив Лисицкого. По информации украинской стороны, Лисицкий в 2014 году командовал российским подразделением, которое атаковало украинских военнослужащих, выходивших по «зеленому коридору» из окружения под Иловайском в Донецкой области. По данным Генпрокуратуры Украины на 2015 год, при выходе из Иловайского котла погибли более 300 военных.
Минобороны Великобритании в ежедневной сводке анализирует атаки морских дронов на корабли Черноморского флота РФ
Ведомство обращает внимание на попытку удара по российской военно-морской базе в аннексированном Севастополе 22 марта. Тогда по меньшей мере три надводных и один воздушный беспилотник атаковали российские корабли.
Дроны были либо уничтожены, либо остановлены боновыми заграждениями. По данным российских властей, ни один корабль не пострадал.
В ходе другой атаки дронов на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены минный тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров».
Эти атаки, скорее всего, не нанесли серьезного ущерба военным объектам, угроза применения надводных беспилотников, вероятно, продолжает сдерживать операции Черноморского флота России, считает британская военная разведка.
Фотографии Угледара, опубликованные главой Донецкой области Павлом Кириленко
Взрыв беспилотника в Киреевске под Тулой повредил 12 домов в радиусе 200 метров, пишет Baza
По информации телеграм-канала, на месте падения беспилотника были обнаружены «металлические фрагменты со следами взрывного воздействия, металлические фрагменты с клепочным соединением, а также фрагменты проводов».
Накануне правоохранительные органы сообщили, что в городе Киреевск Тульской области взорвался украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой. На месте взрыва образовалась воронка глубиной около пяти метров и диаметром около 15 метров.
По данным властей, в результате взрыва пострадали три жителя Киреевска — 16-летняя девушка и двое мужчин 20 и 36 лет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки противник нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре.
- Украинские силы отразили более 60 атак на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях (на них сосредоточены наступательные усилия противника).
- Российские войска продолжают нести большие потери. В морг районной больницы в населенном пункте Троицкое Луганской области за сутки было доставлено около 100 погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых.
- Авиация ВСУ нанесла три удара по районам сосредоточения противника. Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское для «упрощения навигации пассажиров»
Власти Москвы решили назвать четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским. В связи с этим участок Киевского направления Московской железной дороги назовут Калужским, пишет ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы.
В ведомстве объяснили это решение «упрощением навигации для пассажиров». «Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки», — заявили в пресс-службе дептранса.
На вопрос ТАСС, «будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в столице», в дептрансе ответили, что «таких инициатив департаментом транспорта не выдвигалось».
МВД России объявило в розыск командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД. В карточке Капустина говорится, что он «разыскивается по статье УК РФ», но какой именно, не уточняется.
Ранее ФСБ назвала Капустина основателем РДК. По версии ведомства, он был организатором и участником нападения членов РДК на села в Брянской области в марте 2023 года. В результате этой атаки, по данным российской стороны, были убиты два мирных жителя, еще двое получили ранения, в том числе ребенок.
ФСБ также считает, что Капустин причастен к попытке покушения на бизнесмена и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и к организации «диверсионно-террористического акта» на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень экстремистов и террористов.
Законный мэр аннексированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прозвучали несколько взрывов
По данным Федорова, под обстрел попало здание, где размещались российские силовики.
По информации оккупационной администрации Мелитополя, в результате обстрела со стороны ВСУ было частично разрушено здание на проспекте 50-летия Победы. Предварительно, пострадали четыре человека.
Украинские танкисты завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании и вернулись домой
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британское министерство обороны. Военнослужащие с января проходили обучение на военной базе Бовингтон Кэмп в Дорсете.
Ожидается, что танкисты на западной технике примут участие в контрнаступлении ВСУ. Великобритания обещала передать Украине 14 танков Challenger 2.
В январе российская ракета уничтожила два подъезда многоэтажки в Днепре. «Медуза» поговорила с выжившими жильцами дома
14 января пятитонная российская ракета Х-22 ударила по жилой многоэтажке на набережной Победы в Днепре, разрушив два подъезда. 63 квартиры были уничтожены полностью, больше 200 — сильно повреждены. Погибли 46 человек, 81 получил ранения. Еще девять человек, по состоянию на конец января, числились пропавшими без вести.
Вот рассказы некоторых жильцов дома, которые выжили при ракетном ударе.
Игорь, житель дома:
«Во время взрыва лежал и смотрел — верите? — „Аты-баты, шли солдаты“. И тут вырванными дверями бьет по ногам… Вышел — а рядом подъезда нет. И все горит, и соседка вся в крови…»
Алена, живет на третьем этаже в подъезде рядом с эпицентром взрыва:
«Я очнулась на полу в луже крови. Особо не помню, как все произошло. Мне казалось, что я кричала, но, может, и шептала — мне казалось, я не слышу мужа… Муж отозвался. Я туда пошла потихонечку, вдоль стеночки, а на нем окно лежит. И дверь межкомнатная тоже на нем».
Владимир Георгиевич, живет на втором этаже корпуса рядом с эпицентром взрыва:
«Каждый раз, заходя к себе во двор, видишь эту громаднейшую дыру и понимаешь, что не один десяток людей погиб. И есть еще люди, которые числятся без вести пропавшими, а это значит, что во время взрыва их тела просто разорвались на молекулы. Их просто-напросто испепелило, и нет даже останков».
Сегодня 397-й день с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжаем следить за событиями вокруг этого конфликта.