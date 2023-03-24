Верховная Рада предложила запретить использовать в рекламе и торговле связанную с войной тематику В Украине продают напиток «Буча Комбуча», редис «Азовсталь» и пиво «Герои не умирают»

Группа депутатов Верховной Рады Украины внесла законопроект, согласно которому предлагается ограничить использованием военно-патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе. По мнению депутатов, в Украине «наблюдается эксплуатация подобной тематики в коммерческих целях».

«Досадно, что в маркетинговых коммуникациях производители потребительских товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названий пострадавших городов, патриотических призывов и военных слоганов. Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров, о названиях акций для клиентов, слоганах рекламы, которые применяют или обыгрывают военную тематику неосторожно, а иногда и просто недопустимым образом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта предлагают запретить регистрацию торговых марок, в которых используются:

названия военных событий;

названия населенных пунктов и городов, которые пострадали от российской агрессии или ставших символами стойкости и героизма во время полномасштабной войны (за исключением случаев использования таких названий в адресах, а также в рекламе торговых марок, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года);

названия боевых действий и военных операций;

названия вооружений и военной техники;

названия военных подразделений ВСУ и других военных формирований;

официальные приветствия ВСУ.

Аналогичный запрет предлагается ввести и для рекламы. При этом ограничения не будут распространяться на рекламу фильмов, книг или видео, посвященных событиям развязанной Россией войны.

В качестве примеров недопустимого использования военно-патриотической тематики депутаты привели такие наименования, как «Героическая Буча Комбуча со вкусом цитруса» и семена редиса «Азовсталь».

Как пишет «РБК Украина», «Героическая Буча Комбуча» — это безалкогольный ферментированный напиток из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей. Его выпускает компания из Ирпеня Киевской области, которая производит напитки из чайного гриба. В соцсетях решение компании дать напитку такое название сравнили с использованием на этикетках названий нацистских концлагерей.

В телеграм-каналах также опубликовали фото из супермаркетов Киева, где продавалось пиво с названием «Герої не вмирають» («Герои не умирают»). Его выпускает зарегистрированная в Киеве компания «Биркрафт».

Примеры использования военной символики в коммерческих целях публиковал в своем телеграм-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан. Он, в частности, выкладывал фото водки «Непоборна» («Непреодолимая»), в рекламе которой говорится, что она «создана в Украине во время сопротивления», а также фото лаваша, на котором изображены военные, и тапочек с фразой «Слава ВСУ».