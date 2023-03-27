Для отца Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, запросили два года колонии по делу о повторной «дискредитации» армии
Прокуратура потребовала приговорить Алексея Москалева — отца нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы Маши Москалевой — к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о повторной «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом сообщает «Медиазона».
Прокурор Олег Тимаков также попросил запретить мужчине пользоваться интернетом в течение трех лет. Ефремовский межрайонный суд Тульской области рассмотрел дело Москалева за один день.
Вынесение приговора назначено на 28 марта.
Дело о повторной «дискредитации» завели на Москалева из-за нескольких публикаций в «Одноклассниках», в том числе об убийствах жителей Бучи и военнопленных украинцев в Еленовке. Москалев отрицает, что публиковал эти посты, пишет «ОВД-Инфо». Он заявил, что его страницу несколько раз взламывали.
53-летний Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его дочь Маша, которую он воспитывает один, нарисовала антивоенный рисунок на уроке изо. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В конце года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии.
В начале марта Москалева задержали, после чего отправили под домашний арест. Девочку забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. Заседание назначили на 6 апреля.