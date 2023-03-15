Заседание о лишении родительских прав отца Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, назначили на 6 апреля. Девочка еще как минимум месяц проведет в приюте

Заседание суда о лишении родительских прав Алексея Москалева — отца школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, — назначено на 6 апреля. До этого, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Владимира Билиенко, Маша Москалева проведет в приюте.

Девочку поместили в приют 1 марта, все это время с ней нет связи — администрация учреждения отказывается пускать к ней близких и передавать ей телефон. В каком состоянии находится Маша Москалева — неизвестно, пишет «ОВД-Инфо».

Житель города Ефремов Алексей Москалев в одиночку воспитывает дочь Машу, ученицу шестого класса. В апреле 2022 года девочка нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого с Машей провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, найдя в его соцсетях антивоенные посты и комментарии. В декабре 2022 года стало известно, что на Алексея Москалева завели уже уголовное дело о «дискредитации» армии. В начале марта Алексея Москалева задержали полицейские, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, девочку отправили в приют.

Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев запустил на сайте Change.org петицию с требованием отпустить Машу Москалеву из приюта домой к отцу. Обращение, по состоянию на 15 марта, собрало почти 130 тысяч подписей.

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют