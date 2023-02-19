The Times: Украина к началу весеннего наступления России получит меньше четверти обещанных западных танков

К началу прогнозируемого весеннего наступления российской армии получит менее четверти современных боевых танков, которые пообещали ей западные страны. Об этом пишет британская газета The Times.

Киев ожидает, что союзники предоставят в общей сложности до 320 западных танков, но, по текущим оценкам, только 50 боевых машин достигнут линии фронта к началу апреля. Это вызывает обеспокоенность, что такого количества танков будет недостаточно, чтобы оказать существенное влияние на ход боевых действий, отмечает издание.

Так, Великобритания, пообещавшая предоставить Украине 14 танков Challenger 2, в рамках первой партии сможет поставить только четыре танка, пишет The Times. Высокопоставленный европейский чиновник назвал такое решение «логистическим абсурдом», отметив сложность интеграции небольшого числа техники в действующее танковое подразделение.

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Страны Запада в конце января объявили о планах передать Украине тяжелые танки. Однако Киев их до сих пор не получил. Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал изданию Spiegel, что многие западные страны обнаружили, что у них нет необходимого количества исправных боевых машин для Киева.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российской армии уже началось. По его словам, войска РФ атакуют на нескольких направлениях.

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