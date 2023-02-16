Зеленский: российское наступление уже началось

Прогнозируемое весеннее наступление российской армии в Украине уже началось, заявил в интервью «Би-би-си» Владимир Зеленский.

«Российские атаки уже ведутся на нескольких направлениях», — сказал президент Украины.

Он отметил, что ВСУ будут сдерживать атаки до тех пор, пока сами не перейдут в контрнаступление. Но для Украине необходимо больше западного вооружения. «Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Владимиром Путиным.

«Сегодня наше выживание, наше единение — одна цель. Мы идем в Европу, Украина выбрала этот путь. Все это невозможно потерять. Украина хочет гарантий безопасности, все мы хотим — мы объединены. Поэтому какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство. Вопрос же не в слове „компромисс“. Зачем его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни. Они каждый день происходят. Вопрос — с кем. Компромисс с Путиным? Нет! Почему? Потому что нет веры», — сказал он.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Украинская и западные разведки неоднократно предупреждали, что Россия планирует новое наступление в Украине, которое может быть приурочено к годовщине вторжения. По оценке спецслужб стран Запада и Украины, которую приводило 13 февраля The Washington Post, Россия в данный момент сосредоточила в Украине около 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем в начале вторжения. Страны Запада ожидают, что Россия привлечет к войне еще несколько сотен тысяч человек.

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